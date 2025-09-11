20 lat badań i już wiadomo! Jedzenie śniadań o tej porze może wpływać na długość życia

Dawniej śniadanie było uznawane za najważniejszy posiłek dnia, jednak współczesne podejście jest bardziej elastyczne.

Nowe badania wskazują, że pora spożywania śniadania, zwłaszcza u osób starszych, może być wskaźnikiem ogólnego stanu zdrowia.

Odkryj, jak późniejsze jedzenie śniadań może wpływać na zdrowie psychiczne i fizyczne oraz zwiększać ryzyko śmiertelności u seniorów

Czy śniadanie to faktycznie najważniejszy posiłek dnia?

Jeszcze kilka lat temu dietetycy jednogłośnie mówili, że śniadań nie można pomijać. Dzisiaj podejście jest już nieco mniej restrykcyjne. Nadal uważa się, że śniadanie jest ważne i potrzebne. Pomaga redukować napady głodu w ciągu dnia i zmniejsza ryzyko zasłabnięcia. Dodatkowo śniadanie u osób na diecie pomaga zaplanować cały dzień jedzenia. Dietetycy wskazują jednak, że są osoby, które mogą jeść śniadania nawet kilka godzin po przebudzeniu i nie wpływa to na ich nawyki żywieniowe. Często osoby będące na okienku żywieniowym jedzą śniadanie później.

Naukowcy odkryli, jak pora jedzenia śniadania wpływa na zdrowie

Naukowcy związani z akademickim systemem opieki zdrowotnej Mass General Brigham w Stanach Zjednoczonych przeprowadzili szereg badań, które wykazały pewne zależności pomiędzy porą spożywania śniadania, a zdrowiem. Badania ujawniły, że wraz z wiekiem przesuwają się pory posiłków, a seniorzy jedzą śniadania coraz później. Badacze znaleźli pewne powiązania, które mogą przyczyniać się do zwiększonej zapadalności na choroby, a nawet w wcześniejszą śmiercią.

- Nasze badania sugerują, że zmiany w porach posiłków osób starszych - zwłaszcza pory śniadania - mogą służyć jako łatwy do monitorowania wskaźnik ich ogólnego stanu zdrowia. Pacjenci i lekarze mogą potencjalnie wykorzystać zmiany w harmonogramie posiłków jako wczesny sygnał ostrzegawczy, aby zbadać leżące u podstaw problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym - wskazał główny autor, dr Hassan Dashti, dietetyk i biolog rytmu dobowego w Massachusetts General Hospital cytowany przez portal rynekzdrowia.pl.

Zespół naukowców przeanalizował dane blisko 3 tys. mieszkańców Wielkiej Brytanii w wieku od 42 do 94 lat. Byli oni obserwowani przed ponad 20 lat. Według przeprowadzonych analiz wykazano, że starsze osoby częściej spożywają posiłki w późniejszych porach. Tym samym zawężają oni swoje okienko żywieniowe.

Badacze wykazali, że późniejsze jedzenie śniadań może prowadzić do pogorszenia się zdrowia psychicznego oraz fizycznego. Wskazano między innymi gorszą jakość snu, problemy ze zdrowiem jamy ustnej, a nawet depresję. - Do tej pory mieliśmy ograniczoną wiedzę na temat tego, jak zmienia się pora posiłków w późniejszym okresie życia i jak ta zmiana wpływa na ogólny stan zdrowia i długowieczność (...) Nasze odkrycia pomagają wypełnić tę lukę, pokazując, że późniejsze pory posiłków, a zwłaszcza opóźnione śniadanie, wiążą się zarówno z problemami zdrowotnymi, jak i zwiększonym ryzykiem śmiertelności u osób starszych. Wyniki te nadają nowe znaczenie powiedzeniu, że "śniadanie to najważniejszy posiłek dnia", zwłaszcza dla osób starszych - zaznaczył Dashti.