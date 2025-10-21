Wybrano najpiękniejsze imię męskie na świecie. W Polsce nosi je aż 377 349 osób. Biblijne imię oznacza „dar od Boga”

Wybór imienia dla dziecka to ważna decyzja, a naukowcy postanowili sprawdzić, które imię męskie brzmi najpiękniej.

Badanie oparte na fonetyce wskazało to imię jako najpiękniej brzmiące na świecie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o znaczeniu imienia i jego popularności? Sprawdź szczegóły!

Wybrano najpiękniejsze imię męskie na świecie

Wielu przyszłych rodziców traktuje wybór imienia dla dziecka z ogromną odpowiedzialnością, gdyż to ono będzie towarzyszyło mu przez resztę życia. Niektórzy nawet wierzą nawet, że imię w dużej mierze wpływa na osobowość człowieka. Nic dziwnego, że spora część rodziców przeszukuje rankingi popularnych imion i ich znaczenie. I oczywiście każdy z nas szukając imienia dla swojego dziecka, kieruje się indywidualnymi upodobaniami. Jedni stawiają na klasyczne, staropolskie imiona męskie, inni z kolei wolą krótkie lub oryginalnie brzmiące imiona. A czy da się jednoznacznie określić, które imię dla chłopca jest najpiękniejsze? I choć to kwestia gustu, naukowcy postanowili zająć się tym tematem i wskazali najpiękniejsze imię męskie na świecie. Okazuje się, że jest ono bardzo popularne również w Polsce i to od dziesiątek lat. Chodzi o imię Matthew.

W Polsce to imię męskie jest popularne od dziesięcioleci. Nosi je 377 349 osób

Portal My 1st Years, we współpracy z doktorem Bodo Winterem, specjalistą od fonetyki z Uniwersytetu w Birmingham przeanalizować setki najpopularniejszych imion pod kątem ich brzmienia i emocji, jakie wywołują, bazując na badaniach z zakresu symboliki dźwiękowej. W badaniu wzięto imiona popularne w USA oraz w Wielkiej Brytanii. I na tej podstawie wyłoniono zwycięzcę - najładniej brzmiącym imieniem męskim okazał się Matthew. Jego polskim odpowiednikiem jest imię Mateusz, który od dziesięcioleci jest jednym z bardziej popularnych imion męskich w naszym kraju. Z danych zamieszczonych w rejestrze PESEL wynika, że w 2025 roku imię Mateusz nosi 377 349 osób, co w rankingu popularności daje mu 12 miejsce.

Znaczenie imienia Mateusz

Imię Mateusz wywodzi się z języka hebrajskiego, a konkretnie od imienia Mattityahu, które tłumaczy się jako "dar Boga", "dany przez Boga" lub "człowiek Boży". Imię Mateusz jest silnie związane z postacią św. Mateusza, jednego z dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa i autora pierwszej Ewangelii. Zgodnie ze znaczeniem imion Mateusz jest postrzegany jako mężczyzna inteligentny, uczciwy i wrażliwy, który dąży do sukcesu i cenią sobie relacje z innymi.