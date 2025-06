Akt oskarżenia w sprawie Tadeusza Dudy. Córka miała być świadkiem

Akt oskarżenia przeciwko Tadeuszowi Dudzie

Prokuratura w Limanowej skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko poszukiwanemu Tadeuszowi Dudzie. Nie dotyczy on jednak podwójnego zabójstwa, lecz wcześniejszych problemów z prawem 57-latka. Jak podaje Radio ESKA, śledczy zarzucają mężczyźnie znęcanie się nad żoną, kierowanie gróźb karalnych wobec teściów oraz jazdę samochodem pod wpływem alkoholu.

Z informacji przekazanych przez śledczych wynika, że zamordowana córka Tadeusza Dudy miała być świadkiem w jego sprawie.

- Akt oskarżenia dotyczy fizycznego i psychicznego znęcania się nad żoną przez okres dwóch dni oraz gróźb karalnych w stosunku do teściów, a także prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Teściowa podejrzanego była pokrzywdzoną w sprawie o groźby, natomiast nieżyjąca córka była tylko świadkiem, nie była pokrzywdzoną w sprawie - przekazała Radiu ESKA prok. Małgorzata Odziomek, szefowa prokuratury rejonowej w Limanowej.

Poszukiwania 57-latka ciągle trwają. W działaniach wykorzystywany jest między innymi śmigłowiec Black Hawk i dron Bayraktar. Mundurowi apelują o niezbliżanie się do miejsca pracy służb.

- Apelujemy do wszystkich będących w rejonie poszukiwań, aby nie wchodzić do okolicznych lasów, próbując np. szukać 57-latka na własną rękę. Ponieważ w tym rejonie działamy również z powietrza, taka sytuacja może wprowadzić policjantów w błąd a osoby przebywające w lesie, które będą widoczne dla urządzeń technicznych mogą zostać potraktowane przez policjantów jako potencjalny poszukiwany. Spowoduje to niepotrzebną koncentrację sił w tym rejonie i może być bardzo niebezpieczne dla tych osób - zakomunikowała policja.