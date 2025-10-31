Justyna i Zbyszek zginęli z rąk Tadeusza Dudy. Pomnik na cmentarzu przypomina o horrorze

Anita Leszaj
Adrian Teliszewski
Konsultacja: Adrian Teliszewski
2025-10-31 17:39

Justyna (†26 l.) i jej mąż Zbyszek († 31 l.) zginęli z rąk ojca dziewczyny – Tadeusza Dudy. Informacja o rodzinnej tragedii nie schodziła z ust Polaków przez kilka tygodni. Dziś pomnik zastrzelonego małżeństwa, na cmentarzu komunalnym w Limanowej przypomina o horrorze, który wydarzył się w Starej Wsi w dniu zakończenia roku szkolnego.

  • W Starej Wsi koło Limanowej Tadeusz Duda zastrzelił swoją 26-letnią córkę Justynę i jej męża Zbyszka.
  • Po dokonaniu zbrodni mężczyzna ukrywał się w lesie. Po kilku dniach obławy policyjnej popełnił samobójstwo.
  • Do tragedii doszło w dniu zakończenia roku szkolnego. Córka pary, mała Pola, była na rękach matki w chwili jej śmierci i przeżyła.

Tragedia w Starej Wsi. Justyna i Zbyszek zginęli z rąk Tadeusza Dudy

Ze zdjęcia umieszonego na grobie zamordowanego małżeństwa uśmiecha się do przechodniów piękna dziewczyna, przytulona do młodego mężczyzny. To 26–letnia Justyna i jej mąż Zbyszek. Oboje darzyli się wielką miłością, mieli plany na przyszłość. Ich życie zostało brutalnie i niespodziewanie przerwane przez ojca dziewczyny.

Tadeusz Duda najpierw zastrzelił Zbyszka, który pracował przy budowie domu dla swojej rodziny, potem dopadł swoją córkę. Młoda kobieta trzymała w ramionach maleńką Polę, gdy kule trafiły w jej ramię. Nawet rachunek prawdopodobieństwa nie przewidywał, że może dojść do tak wielkiej tragedii. A jednak ona się wydarzyła! Maleńka dziewczynka, Pola straciła w jednej chwili oboje rodziców. Mordercą okazał się jej dziadek, który po zabójstwie ukrył się w pobliskich lasach. Szukało go prawie 1000 policjantów i komandosów. Ostatecznie mężczyzna popełnił samobójstwo po kilku dniach ukrywania się, a jego ciało znaleziono na poboczu drogi łączącej Limanową z Kamienicą.

Tadeusz Duda został pochowany w poświęconej ziemi
