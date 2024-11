Ksiądz z diecezji tarnowskiej nowym szefem Caritas Polska. Episkopat zdecydował

Ksiądz z diecezji tarnowskiej nowym szefem Caritas Polska

Biskupi zgromadzeni na 399. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze wybrali ks. Janusza Majdę na nowego dyrektora Caritas Polska. Kapłan urodził się w Limanowej i jest absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1993 r. z rąk ówczesnego ordynariusza tarnowskiego bp. Józefa Życińskiego. W związku z wyborem na dyrektora Caritas ks. Majda opuści stanowisko ekonoma KEP, które piastował przez kilkanaście lat.

Nowym ekonomem Konferencji Episkopatu Polski został ks. Marcin Kokoszka, który również pochodzi z diecezji tarnowskiej. Od 2023 r. był on proboszczem parafii św. Stanisława w Szczepanowie i kanonikiem honorowym kapituły katedralnej w Tarnowie. W przeszłości pełnił funkcję ekonoma diecezji tarnowskiej.

Ks. Janusz Majda, wieloletni ekonom Konferencji Episkopatu Polski został wybrany na stanowisko dyrektora @CaritasPolska. Decyzję podjęli biskupi podczas 399. Zebrania Plenarnego KEP, które obraduje 18 i 19 listopada 2024 r. na Jasnej Górze. #399ZPKEPhttps://t.co/ZucA5y8g5x pic.twitter.com/wj6WIGfxRr— EpiskopatNews (@EpiskopatNews) November 19, 2024

Kim jest ks. Janusz Majda? Biogram

Ks. prałat Janusz Andrzej Majda urodził się 30 listopada 1968 r. w Limanowej (diecezja tarnowska). Po ukończeniu Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Starej Wsi, uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Limanowej, do klasy o profilu matematyczno-fizycznym. Po zdaniu matury w 1987 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, gdzie uzyskał tytuł magistra teologii w zakresie prawa kanonicznego. Święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego przyjął 29 maja 1993 r. Ks. Majda został skierowany do pracy jako wikariusz w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Przecławiu, trzy lata później bp Życiński skierował go na studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji ks. Majda studiował jednocześnie prawo oraz prawo kanoniczne. W 1999 r. uzyskał tytuł magistra licencjata prawa kanonicznego, a w 2001 r. zdobył tytuł magistra prawa. W 2001 r. biskup tarnowski Wiktor Skworc mianował go dyrektorem administracyjnym Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. We wrześniu 2007 r. sekretarz generalny Episkopatu bp Stanisław Budzik powołał ks. Majdę na stanowisko zastępcy kierownika biura Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski. Obradujące w dniach 17-18 czerwca 2008 roku w Katowicach 344. Zebranie Plenarne KEP wybrało ks. Janusza Majdę na stanowisko ekonoma Konferencji Episkopatu Polski. W 2008 r. został on również dyrektorem administracyjnym Domu KEP. W tym samym roku uzyskał m.in. certyfikat Narodowego Banku Polskiego i Katolickiej Agencji Informacyjnej w zakresie makro i mikroekonomii Ewangelia i Ekonomia. W czasie pracy na stanowisku ekonoma KEP i dyrektora administracyjnego Domu KEP ks. Majda pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Kościelnej Rady Gospodarczej oraz przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku, był też sekretarzem Rady Ekonomicznej KEP.

