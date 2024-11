Śledztwo krakowskiej prokuratury okręgowej dotyczące nieprawidłowości w Uniwersytecie Ekonomicznym zostało przedłużone do połowy lutego 2025 r. PAP podaje, że obecnie trwa weryfikacja linii obrony podejrzanych o wyrządzenie szkody gospodarczej.

W tej sprawie zarzuty usłyszeli: były prorektor UEK Piotr B. oraz były szef Krakowskiej Szkoły Biznesu, a obecnie prezydent Tarnowa Jakub K. Samorządowiec pozostaje związany z uczelnią jako wykładowca. Zawiadomienie dotyczące nieprawidłowości złożył ówczesny rektor UEK prof. Stanisław Mazur, który obecnie pełni funkcję zastępcy prezydenta Krakowa.

Jak informowała Prokuratura Okręgowa, Piotr B. i Jakub K. są podejrzani o to, że zawierali dodatkowe umowy na czynności, które mieściły się w ich służbowych obowiązkach. Według śledczych w ten sposób mieli wyrządzić uczelni szkodę majątkową w wysokości 263 tys. zł.

Oświadczenie prezydenta Tarnowa

Prezydent Tarnowa wydał oświadczenie, w którym zaprzeczył treści przedstawionych mu zarzutów:

- Z zaskoczeniem, a nawet niedowierzaniem przyjąłem zarzut, jaki mi postawiono w związku z rzekomym działaniem na szkodę mojego Uniwersytetu Ekonomicznego. W świetle informacji, którymi dysponuję i działań, które podejmowałem na rzecz tejże uczelni mogę powiedzieć wyraźnie, że w sprawie nie mam sobie nic do zarzucenia, a wszelkie rozliczenia były weryfikowane i każdorazowo zatwierdzane przez Dział Finansowy UEK - Kwesturę! Dlatego też, broniąc swojego dobrego imienia przed bezpodstawnymi zarzutami i insynuacjami wniosłem do sądu - wraz z prof. Bułą - oskarżenie o zniesławienie przeciwko byłemu już Rektorowi UEK - Stanisławowi Mazurowi, które to postępowanie jest w toku! Przez całe swoje życie zawsze kieruję się poszanowaniem prawa, etyki a także drugiego człowieka. W swojej pracy zawodowej zawsze skupiałem się na zadaniach jakie mi powierzano, wykonując je najlepiej jak potrafię i poświęcając na to również swój czas prywatny. Nie inaczej było z kierowaniem Krakowską Szkołą Biznesu UEK. Wdrożone przeze mnie i mój zespół zmiany spowodowały, że z ujemnego wyniku finansowego za 2021 rok, w kolejnych dwóch latach uczelnia osiągnęła niebagatelne zyski. Zwiększyliśmy rekrutację, pozyskaliśmy projekty zewnętrzne, uznaną akredytację, by na koniec każdego roku osiągnąć zysk! W kontekście zaistniałej sytuacji niezmiernie krytycznie oceniam działania, które zostały wobec mnie podjęte przez byłego już Rektora UEK. Jestem przekonany, że motywacja zgłaszających nie była - w mej ocenie - uczciwa. Tym bardziej, że przez kolejne lata byłem nagradzany nagrodami Rektora UEK. A suma środków z projektów, które pozyskałem dla Uczelni - angażując swój prywatny czas - przekroczyła 3 mln zł. Jestem jednak przekonany, że w świetle faktów i prawdy sprawa zostanie gruntownie i pozytywnie dla mnie wyjaśniona. Ze swojej strony deklaruję pełną pomoc w jej drobiazgowym wyjaśnieniu i współpracę z organami publicznymi. W związku z toczącym się postępowaniem rozpoczyna się ten moment w którym będę miał okazję pokazać swój punkt widzenia. Z pewnością sprawa ta będzie wykorzystywana politycznie. Niemniej jednak oczekuje na jej rozstrzygnięcie.

