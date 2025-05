Śmierć 16-letniego Szymona z Tarnowa. Zabójca potraktowany ulgowo?

Zabójca wrócił do swojego kraju

Sprawą 16-letniego Kacpra, który na początku kwietnia w tarnowskim Lasku Lipie śmiertelnie ranił ostrym narzędziem swojego rówieśnika Szymona, ma zająć się sąd rodzinny i nieletnich. Radio ESKA podaje, że pierwsza rozprawa została wyznaczona na 30 maja. To oznacza, że nastolatek nie będzie odpowiadał jak osoba dorosła, a w związku z tym nie trafi do zakładu karnego.

- Jeżeli postępowanie zakończy się w myśl przepisu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, to najsurowszą sankcją karną jaka może grozić nieletniemu sprawcy czynu karalnego, jest umieszczenie w zakładzie poprawczym na okres do 21. roku życia, z możliwością przedłużenia tego okres do 24. roku życia - powiedziała Radiu ESKA Małgorzata Stanisławczyk-Karpiel, rzecznika sądu okręgowego w Tarnowie.

Polski kodeks karny tylko warunkowo dopuszcza odpowiedzialność karną osób, które w momencie popełnienia przestępstwa nie mają ukończonych 17 lat, uzależniając to od okoliczności sprawy oraz stopnia rozwoju sprawcy. Jego właściwości i warunki osobiste muszą przemawiać za odpowiedzialnością karną; jedną z takich przesłanek jest nieskuteczność środków wychowawczych stosowanych w przeszłości.

Ostateczną decyzję w sprawie rodzaju odpowiedzialności, jaką poniesie nożownik, sąd podejmie po przeanalizowaniu opinii psychologicznej na temat sprawcy.

