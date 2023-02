Tak wygląda most zakochanych w Tarnowie. W pobliżu jest zapomniana kapliczka św. Walentego

Bunt wiernych w parafii w Bochni. Chcieli wywieźć proboszcza na taczce. Niewiarygodne, o co poszło

Walentynki. Tak wygląda most zakochanych i kapliczka św. Walentego w Tarnowie

Planujecie randkę w Tarnowie z okazji Święta Zakochanych? W mieście z Walentynkami są szczególnie związane dwa miejsca: most zakochanych i kapliczka św. Walentego. Oba znajdują się w centrum Tarnowa, w niedalekiej odległości od siebie, stąd idealnie nadają się jako przystanki w trakcie romantycznego spaceru. Na moście znajdującym się nad potokiem Wątok zakochani zostawiają ślad swojej miłości w postaci kłódek przypinanych do poręczy kładki. Na kłódkach można znaleźć imiona osób, które w ten sposób celebrowały uczucia do drugiej połówki. Z kolei przy ulicy Tuchowskiej, w pobliżu muru Starego Cmentarza znajduje się kapliczka z figurą św. Walentego. Została ona zaprojektowana przez architekta Franciszka Grottgera na zlecenie dwóch rodzin: Sanguszków i Mokronowskich. Opis kapliczki przypomina, że św. Walenty jest patronem nie tylko zakochanych, ale też epileptyków oraz osieroconych dzieci. Uchodzi również za patrona umysłowo chorych. Poniżej znajdziecie galerię ze zdjęciami mostu zakochanych i kapliczki św. Walentego w Tarnowie.

Sonda Obchodzisz walentynki? Tak Nie