Z prognozy GUS wynika, że Tarnów czeka zapaść demograficzna, a liczba mieszkańców spadnie o ok. 40 proc. w perspektywie 35 lat.

Na koniec 2035 roku w Tarnowie ma mieszkać 88 827 osób, a w 2060 roku liczba ta spadnie do 62 tysięcy.

Tarnowowi grozi utrata pozycji drugiego miasta w Małopolsce na rzecz Nowego Sącza, gdzie depopulacja ma postępować wolniej.

W opracowaniu pt. "Sytuacja demograficzna województwa małopolskiego w 2024 r." Główny Urząd Statystyczny opisuje obecny stan demografii w poszczególnych samorządach Małopolski i formułuje prognozy na kolejne lata. Biorąc uwagę przewidywania statystyków, największe powody do zmartwienia ma Tarnów. GUS nie pozostawia wątpliwości; w Grodzie Leliwitów nastąpi zapaść demograficzna, a w perspektywie 35 lat liczba tarnowian spadnie o prawie 40 proc.

Tarnów od dawna boryka się z problemem wyludnienia. Biorąc pod uwagę dane z Centralnego Rejestru Wyborców, Tarnów już w 2023 r. miał mniej niż 100 tysięcy mieszkańców. Metodologia stosowana przez GUS jest korzystniejsza dla miasta, ale mimo to nie ma powodów do radości, bo spadku liczby mieszkańców Tarnowa nikt nie może zanegować. Różnice polegają wyłącznie na skali niekorzystnego trendu. Według GUS na koniec 2035 r. w Tarnowie będzie mieszkać już tylko 88 827 osób. Kolejne lata przyniosą jeszcze większe wyludnienie.

Tarnów cofnie się do lat 50. ubiegłego wieku. Przegra z Nowym Sączem?

Pod względem demograficznym Tarnów ma równać do Nowego Sącza. Oba miasta są mocno zagrożone wyludnieniem, ale - zgodnie z prognozą GUS - depopulacja Tarnowa będzie postępować znacznie szybciej niż Nowego Sącza. Na koniec prognozowanego okresu (2060 r.) w Tarnowie ma mieszkać już tylko 62 tysiące osób. To oznacza spadek o prawie 40 proc. w porównaniu ze stanem obecnym. Tak mało mieszkańców zamieszkiwało Tarnów w... drugiej połowie lat 50. ubiegłego wieku.

Tymczasem w tym samym roku populacja Nowego Sącza ma wynosi ponad 61 tysięcy osób. Różnica będzie więc minimalna, a w kolejnych latach (już nieobjętych prognozą) szybko może przekształcić się na korzyść Nowego Sącza, który tym samym stałby się drugim miastem w Małopolsce pod względem wielkości populacji.

Przypomnijmy, że rangę stutysięcznego miasta Tarnów osiągnął w połowie lat 70. ubiegłego wieku. Najwięcej, bo ponad 122 tysięcy mieszkańców, Tarnów odnotował w 1996 roku.

