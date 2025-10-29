W związku z dniem Wszystkich Świętych w Tarnowie zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu w okolicach cmentarzy, aby ułatwić dojazd i parkowanie.

Zmiany będą obowiązywać od piątku, 31 października (godz. 20:00) do niedzieli, 2 listopada (godz. 19:00).

Nowa organizacja ruchu obejmuje m.in. wprowadzenie ulic jednokierunkowych i nowe zasady parkowania w rejonie nekropolii na Starym Cmentarzu, w Krzyżu, Mościcach, Klikowej oraz przy ul. Lwowskiej.

Od środy (29 października) do wtorku (4 listopada) cmentarze komunalne w Tarnowie działają całodobowo.

Wszystkich Świętych w Tarnowie. Jak dojechać na cmentarze?

Jak informują tarnowscy urzędnicy, tymczasowa organizacja ruchu ma na celu przede wszystkim poprawę płynności przejazdu i bezpieczeństwa w rejonach cmentarzy. Zmiany dotkną zarówno kierowców, jak i pasażerów komunikacji miejskiej.

Kierowcy wybierający się na Stary Cmentarz muszą pamiętać, że ulica Tuchowska, na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Małeckiego, zostanie przekształcona w drogę jednokierunkową. Dobra wiadomość jest taka, że po jej prawej stronie zostanie utworzony tymczasowy parking, gdzie będzie można zostawić samochód, parkując ukośnie. Na ulicy Narutowicza ruch pozostanie bez zmian.

Znacznie więcej modyfikacji czeka na osoby odwiedzające groby na cmentarzu w Krzyżu. Dojazd do nekropolii będzie możliwy od strony ul. Nowodąbrowskiej i Błonie lub od al. Piaskowej. Na południowej jezdni ul. Spokojnej, od parkingu MPEC, powstanie duży parking ze skośnymi miejscami postojowymi. Co kluczowe, z ul. Spokojnej nie będzie można skręcić w lewo w ul. Nowodąbrowską. Wyjazd z rejonu cmentarza będzie prowadził ul. Krzyską w stronę al. Matki Bożej Fatimskiej lub ul. Spokojną w kierunku al. Piaskowej. Sama ulica Krzyska, od skrzyżowania ze Spokojną, stanie się jednokierunkowa. Warto jednak zaznaczyć, że z tego obostrzenia wyłączone będą autobusy komunikacji miejskiej, taksówki oraz mieszkańcy pobliskich budynków.

Kolejne istotne zmiany zostaną wprowadzone w rejonie cmentarza w Mościcach. Tam ulica Czarna Droga, na fragmencie od Zbylitowskiej do Norwida, będzie drogą jednokierunkową. Dojazd do cmentarza wyznaczono ulicami Czerwoną, Chemiczną i Zbylitowską. Powrót będzie możliwy ul. Czarną Drogą w kierunku ul. Norwida, Brzozowej lub Krakowskiej. Ulica Zaciszna zostanie częściowo zamknięta dla ruchu, z wyjątkiem autobusów, taksówek i mieszkańców. Miejsca parkingowe zostaną udostępnione na parkingu przy cmentarzu oraz wzdłuż ul. Czarna Droga.

Odwiedzający cmentarz w Klikowej muszą przygotować się na to, że ulica Zagumnie, na odcinku biegnącym wzdłuż nekropolii, będzie jednokierunkowa. Dojazd pozostaje bez zmian – ulicą Klikowską, a następnie ks. Bajdy, aż do przycmentarnego parkingu, gdzie będzie można zostawić pojazd.

Zmiany czekają także na osoby udające się na cmentarz przy ulicy Lwowskiej. Dojazd do głównego parkingu będzie możliwy bezpośrednio z ul. Lwowskiej. Dodatkowo, na drodze serwisowej łączącej szpital z parkingiem Park&Ride, wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu i wyznaczone zostaną dodatkowe miejsca postojowe. Samochód będzie można zostawić na parkingu przy cmentarzu, na parkingu Park&Ride oraz wzdłuż wspomnianej drogi serwisowej.

