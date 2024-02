- Adrian wchodzi w swój najlepszy okres. Anka ma wszystko przed sobą - powiedział naszemu dziennikarzowi pan Jacek Butkiewicz, trener toruńskich złotych medalistów w skoku w dal. Do największej sensacji na Halowych Mistrzostwach Polski w Toruniu doszło w skoku w dal kobiet. Złoty medal zdobyła Anna Matuszewicz. Triumf dał jej skok na odległość 6 metrów i 44 centymetrów w ostatniej próbie. Torunianka z MKL-u pokonała o 1 centymetr Nikolę Horowską. Złoty medal w tej konkurencji wśród panów zdobył kolega z grupy treningowej Ani, Adrian Brzeziński. Ten skoczył aż 7 metrów i 76 centymetrów. Mistrz dorzucił do tego srebro w biegu na 60 metrów.

Ania i Adrian z Torunia podbijają świat sportu i łączą to z nauką

Ania i Adrian studiują. Adrian kryminalistykę biologiczną, a Ania prawo. Ania jest na pierwszym roku. Ta młoda śliczna dziewczyna doskonale łączy naukę ze sportem. Ukończyła doskonałe Liceum Akademickie.

- W rodzinie nikt wyczynowo nie uprawiał sportu. Mój pradziadek skończył przed II wojną światową AWF w Krakowie i był nauczycielem wf-u. Babcia w liceum lubiła grać w siatkówkę, dziadek jeździł na nartach, mama trochę trenowała szermierkę. Pamiętam, że rodzice pilnowali, abym wolny czas spędzała na podwórku i nie siedziała przed komputerem. W pierwszej klasie gimnazjum (zostały zlikwidowane, a naukę rozpoczynało się w nich po szóstej klasie) na lekcji wf-u skoczyłam 4 metry i 80 centymetrów. Nie wiedziałam czy to dużo, czy mało. Nauczyciel powiedział mi, żebym zgłosiła się do klubu. Ja jednak długo nie mogłam się zdecydować i na swój pierwszy trening poszłam dopiero pół roku później. I tak rozpoczęła się moja przygoda z lekkoatletyką - mówiła nam złota medalistka przed swoją maturą.

Trener złotych medalistów to były trójskoczek. Należy do elitarnej grupy zawodników, do której należą tylko ci, którzy przeskoczyli na oficjalnych zawodach granicę 17 metrów.

Ania Matuszewicz i Adrian Brzeziński zachwycili w Toruniu. Galeria ze zdjęciami z ich występów