Arcybiskup Jędraszewski grzmi u ojca Rydzyka. Mówi o deprawacji wśród dzieci i totalitaryzmie

Urodziny Radia Maryja w Arenie Toruń

Ojciec Rydzyk i jego zwolennicy świętowali w sobotę (7 grudnia). Przemówienie wygłosił między innymi były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który podziękował za wsparcie podczas walki z chorobą. W pierwszym rzędzie przed ołtarzem znalazło się również miejsce dla Mariusza Błaszczaka, Jacka Sasina, czy Beaty Kempy. Nasz dziennikarz obecny na miejscu podkreślił, że takich tłumów w Arenie Toruń jeszcze nie widział. Hala widowiskowo-sportowa była szczelnie wypełniona. Punktem kulminacyjnym uroczystości była uroczysta msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Jędraszewskiego. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami z Areny Toruń.

Arcybiskup Jędraszewski wygłosił mocną homilię. Mówił o deprawacji dzieci

Metropolita krakowski w swoim kazaniu nawiązywał do Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, którą katolicy obchodzą 8 grudnia. To właśnie tego dnia, w 1991 roku powstało Radio Maryja. Zdaniem arcybiskupa Jędraszewskiego, w dzisiejszych czasach rozgłośnia ma szczególne miejsce w mediach i nie tylko.

Radio Maryja i wszystkie dzieła przy nim wyrosłe powstały i działają po to, by demokracja w Polsce nie mogła się przemienić w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Właśnie dlatego, że głoszą prawdę od samego początku zaistnienia, to były i po dzień dzisiejszy są solą w oku tych wszystkich środowisk, które odrzucają istnienie obiektywnej prawdy, obiektywnych wartości i które chcą budować swoją przyszłość i swoją potęgę na kłamstwie - mówił podczas kazania abp Jędraszewski.

Duchowny nawiązał również do wzbudzającego emocje tematu lekcji religii w szkołach. Wspomniał, że "jako dziecko pamięta, jak wycofywano lekcje religii najpierw na pierwszą lub ostatnią lekcję w rozkładzie szkolnym każdego dnia, a potem zupełnie w 1961-1962 roku religię usunięto".

- Jak patrzę na to, co się dzisiaj dzieje, to mogę powiedzieć, że to powtórka z tego, co było według dokładnie tego samego schematu. Komuś ciągle zależy na tym, żeby słowo Bóg i wartości obiektywne nie pojawiały się w salach lekcyjnych, a w zamian chce się propagować wśród dzieci deprawację - grzmiał arcybiskup Jędraszewski.

Ojciec Rydzyk pomógł Polsce. "Jak tu nie widzieć ręki Bożej Opatrzności?"

Arcybiskup Jędraszewski dodał, że w 1991 roku "powstała rozgłośnia, w której zarówno Kościół w Polsce, jak i naród polski w całej swojej prawdzie o chrześcijańskiej tożsamości poczuł się i ciągle czuje się bardzo miłowany oraz nieustannie brany w obronę, zwłaszcza w momentach trudnych i krytycznych w jego najnowszej historii" - Jak tu nie widzieć ręki Bożej Opatrzności? Jak tu nie widzieć zwycięskiej dłoni Niepokalanej Dziewicy? - pytał zgromadzonych metropolita krakowski.

Urodziny Radia Maryja w Toruniu to nie tylko msza święta i różaniec. Zgromadzeni mogli liczyć na ciepłe kiełbaski i kwaśnicę. Na miejscu można było zakupić pamiątki, związane z religią i nie tylko.

