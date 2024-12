Ojciec Rydzyk nie zaprosił prezydenta na urodziny Radia Maryja

Urodziny Radia Maryja. Tłumy w Toruniu

To już jest tradycja. Raz do roku, do Torunia przyjeżdżają setki autokarów z całej Polski. Kilka tysięcy osób z najdalszych zakątków Polski przyjeżdża do grodu Kopernika po to, aby świętować rocznicę powstania Radia Maryja. Ojciec Tadeusz Rydzyk tego dnia głęboko sięga do swojej kieszeni. Za wynajem hali przyjdzie mu zapłacić co najmniej 60 tysięcy złotych. Gdyby Rydzyk nie wynajmował hali od lat, to musiałby zapłacić dużo więcej. Jako stały klient dostał sporą zniżkę.

Prezydent Torunia nie dostał zaproszenia na urodziny Radia Maryja

Nasz dziennikarz zapytał się rzecznika prezydenta Torunia, czy jego szef wybiera się na urodziny rozgłośni. Jeżeli tak, to czy będzie tam służbowo, czy też prywatnie.

- Nie dostaliśmy zaproszenia. Nie wpłynęło do urzędu żadne oficjalne pismo - usłyszeliśmy od Marcina Centkowskiego, rzecznika prasowego Urzędu Miasta Torunia.

Naszym zdaniem ojciec Tadeusz Rydzyk, nie zapraszając na urodziny Pawła Gulewskiego, popełnia błąd. W mieście Kopernika jest bowiem dwóch wielkich showmanów. - Jeden z nich to Tadeusz Rydzyk, drugi to właśnie Paweł Gulewski. Nikt w Toruniu nie potrafi tak pięknie przemawiać na każdy temat, jak prezydent Gulewski - twierdzi nasz dziennikarz.

Inną kwestią jest to, czy Gulewski skorzystałby z takiego zaproszenia. Przed drugą turą wyborów prezydenckich zadeklarował, że nie weźmie udziału w uroczystościach, związanych z urodzinami rozgłośni. - Będziemy rozmawiać ze wszystkimi, którzy chcą Torunia otwartego i chcą zmienić zarządzanie Toruniem - przekonywał wówczas gospodarz grodu Kopernika, który w cuglach wygrał wybory.