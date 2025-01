Atak zimy jest już pewny. Śnieg to zaledwie początek. Mamy konkretne daty i szczegóły

Sylwester z Polsatem w Toruniu bez Krzysztofa Ibisza. Wiemy, kto go zastąpi. Gorące nazwiska

Spis treści

Atak zimy i burze w Polsce. Nowa prognoza pogody

Przełom 2024 i 2025 roku nie przyniósł konkretnej zimy w Polsce. Fani pory roku, kojarzonej ze śniegiem i mrozem wreszcie będą mogli odetchnąć. Już w czwartek (2 stycznia 2024 r.) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzegał przed oblodzeniem i wichurami. To nie wszystko!

- W drugiej połowie dnia na północy kraju i w obszarach podgórskich opady przechodzące w śnieg. Na wybrzeżu możliwe burze. Miejscami na Pomorzu możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, na Przedgórzu Sudeckim do 8 cm - podają synoptycy z IMGW. Lokalnie drogi i chodniki będą śliskie. Apelujemy do kierowców i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności. Wiatr obniży temperaturę odczuwalną. Na nizinach może osiągać 80 km/h, a wysoko w Sudetach odnotujemy porywy wiatru do 140 km/h, powodujące zamiecie i zawieje.

Śnieżyce i siarczysty mróz do -15 stopni. Tu będzie najgorzej

Przed nami długi weekend. W poniedziałek (6 stycznia) wypada Święto Trzech Króli, więc lwia część Polaków będzie miała dzień wolny od pracy. Wielu naszych rodaków ma konkretne plany na najbliższe dni, ale na pewno trzeba wziąć pod uwagę pogodę, która postanowiła solidnie namieszać. IMGW oraz eksperci z serwisu fanipogody.pl wskazują, że już w nocy z czwartku na piątek (2/3 stycznia) zima pokaże groźne oblicze.

Najsilniejsza śnieżyca w najbliższym czasie pojawi się w drugiej części nocy z czwartku na piątek nad ranem na Podkarpaciu i w Małopolsce. Tutaj lokalnie spaść może kilkanaście centymetrów świeżego śniegu - analizuje Michał Kołodziejczyk z serwisu fanipogody.pl.

Z analizy Michała Kołodziejczyka wynika, że w najbliższym czasie przydadzą się bardzo ciepłe płaszcze, kurtki, czapki i rękawiczki. Już w piątek będą w kraju miejsca, w których temperatury będą minimalnie ujemne już w dzień. Bardzo zimno będzie na południu Polski.

- Bardzo chłodna będzie sobota, kiedy to wieczorem oraz w nocy z soboty na niedzielę temperatury spadać będą bardzo mocno. W nocy z soboty na niedzielę na południu kraju temperatury spadną w okolice -15 stopni. Na całym pogórzu mróz sięgał będzie -10 stopni Celsjusza - dodaje współautor serwisu fanipogody.pl.

Prognoza długoterminowa dla Polski. Zima odpuści?

O ile większość długiego weekendu zdominują zimowe klimaty, o tyle nowy tydzień to już zupełnie inna historia. Już 6 stycznia temperatury pójdą w górę - na zachodzie możliwe nawet dwucyfrowe wartości na plusie. Czym to poskutkuje? Eksperci spodziewają się opadów deszczu i roztopów. Całkiem prawdopodobne są ostrzeżenia IMGW, związane z tymi zjawiskami atmosferycznymi.

Przypomnijmy - według IMGW, w styczniu i lutym 2025 roku na przeważającym obszarze Polski średnia miesięczna temperatura powietrza powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Oznacza to, że typowo zimowych akcentów będzie mniej niż zazwyczaj. Prognozy będziemy aktualizować na łamach "Super Expressu".

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Następne pytanie