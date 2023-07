i Autor: jozefbabij/cc0/Pixabay.com Ok. 14-letni chłopiec został wyłowiony martwy z Wisły w Złotorii pod Toruniem, gdzie kąpał się razem z czterema kolegami

Tragiczna kąpiel w Wiśle

Koledzy patrzyli na śmierć chłopca! Wielki dramat pod Toruniem

Ok. 14-letni chłopiec został wyłowiony martwy z Wisły w Złotorii pod Toruniem, gdzie kąpał się razem z czterema kolegami. Do tragedii doszło w poniedziałek, 17 lipca, ok. godz. 15. Jak wstępnie informuje policja, cała grupa nastolatków pływała razem, gdy jeden z nich zaczął się topić. Pozostali próbowali mu pomóc, ale nie dali rady i wezwali pomoc.