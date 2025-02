Daniel nie żyje. Kochanek jego żony oddał strzały, po czym zadzwonił do prawnika

Spis treści

Unisław: Miłosny trójkąt doprowadził do tragedii

Gdy nad ranem żona wychodziła z kochankiem z hotelu, Daniel Krajewski rzucił się na Łukasza z pięściami. Kolejne spotkanie zakończyło się najgorzej, jak tylko mogło. O czym panowie rozmawiali tego feralnego dnia? Tego nie wiemy. Na pewno padły strzały, a dopiero po jakimś czasie oskarżony o zabójstwo zadzwonił pod numer 112. - Nie wierzę w sprawiedliwość. On do mojego syna strzelał jak do kaczki. Zabił go z premedytacją. Nawet w sądzie nie mogę się go zapytać, dlaczego zabił mi syna - mówi nam Katarzyna Krajewska (57 l.). - On mówi, że jego rodzina przeżywa traumę, ale to ja nie mam syna. On chodzi po wolności - dodaje. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami, związanymi ze sprawą.

Czytaj więcej o sprawie: Najpierw zabrał mu narzeczoną, a teraz życie?! Daniel K. zginął od dwóch strzałów z broni na oczach świadków

Daniel i Anna byli małżeństwem. Nagle pojawił się Łukasz

Daniel Krajewski mieszkał w niewielkiej wsi koło Torunia. Gdy miał 18 lat, wziął kredyt i kupił trzypokojowe mieszkanie w popegeerowskim bloku. W jednym z pokoi wiszą zdjęcia dwójki dzieci. Jedno ze zdjęć ma kształt serduszka. Na nim są Daniel i jego żona Ania. Patrzą na siebie są uśmiechnięci. Mężczyzna pracował jako robotnik w popegeerowskim gospodarstwie. Żona w sklepie. - Byli szczęśliwi do momentu, kiedy nie pojawił się on. Zawrócił żonie Daniela w głowie - mówi nam jego mama.

Kobieta odeszła od męża. Ten nie mógł sobie z tym poradzić. Po jakimś czasie Anna skierowała sprawę do sądu. Chciała rozwodu. Najprawdopodobniej Daniel zainstalował nadajnik GPS w samochodzie kochanka żony. Najpewniej dlatego, pewnego poranka siedział w samochodzie na parkingu przed hotelem pod Toruniem. Gdy nad ranem jego żona wyszła z budynku z kochankiem, rzucił się na niego z pięściami. Łukasz zadzwonił na policję.

Do dramatu doszło 2 listopada 2022 roku. Daniel czekał na Łukasza przed blokiem rodziców tego drugiego. Była godzina 16.40. 48-latek miał przy sobie Glocka.

Proces Łukasza w Toruniu

W czwartek (27 lutego) przed Sądem Okręgowym w Toruniu rozpoczął się proces Łukasza. Ten wyraził zgodę na pokazanie w mediach swojej twarzy i podanie swojego nazwiska. Prokuratura oskarża go o zabójstwo. Łukasz nie przyznał się do winy. Odmówił odpowiedzi na pytania prokuratora i matki tego, który stracił życie po strzałach z Glocka.

Kochanek żony zapewnia, że Daniel w szale rzucił się na niego i jednym ciosem powalił go na ziemię. Potem miał go kopać i siedzieć na nim.

Miałem przy sobie pistolet, ponieważ miałem zamiar pojechać na strzelnicę - tak tłumaczył przed sądem, dlaczego posiadał przy sobie broń.

Oskarżony zapewnia, że był w zwarciu z Danielem, kiedy pociągnął za spust swojego pistoletu. Jedna z kul trafiła w brzuch. Druga rozerwała lewą półkulę mózgu denata. Łukasz - po tym jak pociągnął za spust swojego pistoletu, z którego wyleciały trzy pociski - początkowo nie zadzwonił na pogotowie, ani na policję, tylko do swojego prawnika. Przekonywał, że poinformował go o miejscu zdarzenia. Nie wiadomo, o czym rozmawiali. Dopiero po tej konwersacji zadzwonił na 112. Zapewniał sąd, że reanimował leżącego na ziemi Daniela Krajewskiego.

Tuż po zatrzymaniu, Łukasz zapewniał prokuratora, że strzelał w obronie własnej. Śledczy nie dali wiary jego zeznaniom i oskarżyli go o zabójstwo.

Teraz sąd będzie musiał zdecydować, czy oskarżony kochanek żony nieżyjącego Daniela Krajewskiego strzelał w obronie własnej, czy też zastrzelił go z premedytacją. Dla sądu najważniejsza będzie opinia specjalisty z zakresu balistyki. To biegły na podstawie obrażeń i śladów po prochu odpowie na pytanie, z jakiej odległości padły strzały. Proces będzie pełen emocji.

Oskarżonemu grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności

Mężczyzna nie przyznaje się do winy

Łukasz przekonuje, że to on został napadnięty

Do sprawy wrócimy na łamach "Super Expressu"