Spis treści

Urodziny Radia Maryja. Niespokojnie przed imprezą ojca Rydzyka

33. rocznica powstania Radia Maryja to okazja do spotkania fanów rozgłośni z całej Polski. Tysiące pielgrzymów przyjadą do Torunia. Ojciec Rydzyk zaprasza ich do Areny Toruń. Jest stałym klientem Toruńskiej Infrastruktury Sportowej, więc mógł liczyć na zniżkę przy okazji wynajmu hali widowiskowo-sportowej. Co znalazło się w programie uroczystości?

12:00 - początek obchodów

12:30 - różaniec

13:00 - koncert zespołu „Mała Armia Janosika”

15:00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego

15:30 - msza święta pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego

Przygotowania do imprezy nie przebiegają spokojnie. 5 grudnia do Fundacji "Lux Veritatis" weszli funkcjonariusze ABW. - Czynności prowadzone są w sprawie dotyczącej rzekomego przekroczenia uprawnień podczas sprawowania funkcji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i są związane z finansowaniem ze środków publicznych utworzenia państwowej instytucji kultury pn. Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu - oświadczyli przedstawiciele Fundacji.

Podkreślić należy, że analogiczny model partnerstwa publiczno-prywatnego przy tworzeniu państwowych instytucji kultury zastosowano w przypadku wielu podmiotów, takich jak np. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Stroną w sprawie jest Skarb Państwa a nie Fundacja „Lux Veritatis”. Fundacja dobrowolnie wydała żądane dokumenty i udostępniła dane zawarte na nośnikach elektronicznych - czytamy w oświadczeniu Zarządu Fundacji "Lux Veritatis".

Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami

Impreza ojca Rydzyka w Arenie Toruń. Tędy nie przejedziesz!

W przywoływaną wyżej sobotę, w związku z obchodami święta Radia Maryja zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu, które obejmą ulicę Żwirki i Wigury, Drogę Starotoruńską oraz ulicę Bema - przekazuje toruński MZD.

Kierowcy jadący ul. Legionów w godzinach od 7:00 do około godziny 13:00 nie będą mogli skręcić w ul. Żwirki i Wigury, w kierunku ul. Grudziądzkiej. Zalecany dojazd od strony północnej ul. Grudziądzkiej. Utrudnienia w ruchu mogą wystąpić na Drodze Starotoruńskiej. W godzinach 9:00 - 12:00 spodziewany jest przyjazd pielgrzymów do znajdującego się w tym miejscu kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II - wyjaśnia Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzeczniczka MZD w Toruniu.

Z kolei na ulicy Bema w godzinach od 9:00 do 19:00 na odcinku od ul. Osmańskiego do pl. Hoffmanna będą występowały czasowe utrudnienia w ruchu, związane z zatrzymywaniem się autobusów dowożących uczestników na uroczystości. - Dodatkowo na ul. Bema od ul. Osmańskiego do wjazdu do Kauflandu wyłączony będzie z ruchu prawy pas ruchu -przekazuje rzeczniczka MZD.

Urodziny Radia Maryja to nie tylko msza

Wspominaliśmy o mszy świętej, różańcu i Koronce do Miłosierdzia Bożego, ale ojciec Rydzyk przygotował dla zwolenników również ciepły posiłek oraz pamiątki, które będzie można kupić pod Areną Toruń. Swego czasu nasz dziennikarz zachwycił się bigosem, oferowanym przy okazji uroczystości. Już w piątkowy poranek (6 grudnia) obserwowaliśmy wzmożone przygotowania na parkingu przed halą widowiskowo-sportową. Do grodu Kopernika z pewnością przyjadą politycy, kojarzeni ze środowiskami prawicowymi. Zdjęcia i najważniejsze informacje, dotyczące wydarzenia znajdziecie w lokalnym oddziale "Super Expressu".