Eksplozja w mieszkaniu wyłamała drzwi balkonowe! Kuriozalna przyczyna

Eksplozja w Golubiu-Dobrzyniu. Nieudana próba zgaszenia wodą garnka z płonącym olejem

W sobotę, 19 sierpnia w bloku przy ul. M. Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu doszło do eksplozji. Siła wybuchu była tak duża, że wyłamała okno oraz drzwi balkonowe, wyrzucając je poza budynek. Jedna osoba została poszkodowana. Strażacy udzielili jej kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. Przyczyna incydentu była kuriozalna. Mieszkaniec bloku podjął próbę ugaszenia wodą garnka z płonącym olejem. Pod żadnym pozorem nie wolno tego robić! Efektem takiego działania był niekontrolowany wyrzut oleju oraz gwałtowny wzrost ciśnienia w mieszkaniu. Płonący olej gasi się poprzez odcięcie dopływu tlenu. Można to zrobić przy pomocy pokrywki lub innego naczynia, a wcześniej należy wyłączyć palnik. Można się również zaopatrzyć w specjalne gaśnice służące do gaszenia płonących olejów i tłuszczów.

