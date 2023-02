Ewa Swoboda szczęśliwa po występie w Toruniu. "To podniecające!"

W środowy wieczór, minimalnie lepsza od Ewy Swobody okazała się tylko Mujinga Kambundji ze Szwajcarii. Polka uzyskała czas 7,11 s. Po zawodach Orlen Copernicus Cup 2023 u Swobody dominował uśmiech. - Troszeczkę odpoczęłam, zrzuciłam z głowy to, co przez długi czas we mnie siedziało. To już jest załatwione, więc jest też luźniej - podkreśliła świetna polska sprinterka. Gwiazda lekkiej atletyki została mimowolnie wciągnięta w aferę związaną z Jakubem Krzewiną i Sebastianem Urbaniakiem. Na szczęście teraz myśli przede wszystkim o kolejnych ważnych startach.

Ewa Swoboda po Orlen Copernicus Cup 2023: "To podniecające!"

- To był ostatni start przed Mistrzostwami Polski i powiem, że jest to takie... podniecające, bo mogę wreszcie porządny trening zrobić. Cieszę się, otwieram się, będę coraz szybciej biegać. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Mistrzostwa Polski są ważne. W zeszłym roku 6,99 s, wstyd by było biegać wolniej, ale jak wyjdzie 7,05 to już będzie okej - powiedziała nam Ewa Swoboda.

67. Halowe Mistrzostwa Polski rozpoczną się w 18 lutego w Toruniu. Swoboda będzie rzecz jasna jedną z największych gwiazd tej imprezy. Nad tekstem możecie zobaczyć zapis wideo z tej rozmowy, a pod materiałem zamieszczamy galerię zdjęć z Orlen Copernicus Cup 2023.