Apel w sprawie poszukiwań 56-latki z Torunia pojawił się na profilu "Zaginieni przed laty" na Facebooku. - Pani Bożena mieszka na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 27 stycznia 2024 r. prawdopodobnie w godzinach popołudniowych wyszła z domu i do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania oraz nie nawiązała kontaktu z rodziną. Zaginiona nie posiada przy sobie dokumentów i telefonu - czytamy we wpisie.

Zaginęła Bożena Rzeszotarska z Torunia. Rysopis poszukiwanej

Rodzina pani Bożeny wierzy, że publikacja wizerunku poszukiwanej w internecie pomoże w odnalezieniu kobiety. W dniu zaginięcia ubrana była w kurtkę widoczną na zdjęciu nr 2 z naszej galerii. Autorzy apelu podali rysopis poszukiwanej.

Sylwetka: szczupła budowa ciała

Włosy: blond z siwymi

Oczy: piwne

- Osoby, które posiadają informacje na temat zaginionego proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Toruniu pod numerem telefonu 47 754 24 70 - przekazują autorzy wpisu. Można też kontaktować się z redakcją "Zaginieni przed laty" na Facebooku. Jeżeli przekażecie sygnały w tej sprawie naszym dziennikarzom to rzecz jasna "pchniemy" temat dalej. Przyjrzyjcie się uważnie zdjęciom, zamieszczonym w galerii! Być może minęliście panią Bożenę na ulicy.

