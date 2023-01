Dominik zmasakrował Mateusza siekierą. Słowa sprawcy szokują! "Pierwszy raz mi się to zdarzyło..."

Policyjne postępowanie w sprawie agresora z toruńskiego lasku trwa od 28 listopada 2022 roku. Tego dnia, do funkcjonariuszy zgłosiła się 36-letnia kobieta, która około godz. 10:00 biegała w wyżej wspominanym lasku w okolicy ul. Olimpijskiej i Leśnego Traktu. - W pewnym momencie zauważyła przed sobą ubraną na białą kobietę, idącą z tzw. kijkami, którą zaczepił młody mężczyzna - wyjaśnia mł. asp. Dominika Bocian z KMP w Toruniu.

Agresor nie poprzestał na niepokojeniu amatorki nordic walkingu. - Chwilę później mężczyzna stanął na drodze zawiadamiającej, zachowywał się prowokująco, uderzył ją barkiem, a następnie pobiegł za nią. Kiedy ta się zatrzymała, opluł ją, wyzywał i groził nożem. Kobiecie udało się bezpiecznie wycofać i zawiadomić policję. Funkcjonariusze natychmiast pojechali do lasku i penetrowali teren, poszukując agresora. W czasie patrolu zaczepił ich inny biegacz, który jakiś czas wcześniej też padł ofiarą mężczyzny - czytamy w komunikacie mł. asp. Dominiki Bocian.

Agresor z toruńskiego lasku w rękach policji. Poszukiwany świadek

Na szczęście szybko nastąpił przełom w sprawie. Krótko po kontakcie z biegaczem, agresor wpadł w ręce służb. Mężczyzna był bardzo pobudzony. Policjanci obezwładnili go i zatrzymali. Okazało się, że to 27-letni mieszkaniec Torunia. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego podejrzany usłyszał zarzuty gróźb karalnych, znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej 36-latki i 46-latka. Decyzją prokuratora ma zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych, kontaktowania się z nimi, został też objęty policyjnym dozorem.

- Wszystkie osoby, które były świadkami tego zdarzenia, (w szczególności opisana wyżej kobieta w wieku 50-60 lat, drobnej budowy ciała, mająca około 160 cm wzrostu) proszone są o osobisty lub telefoniczny kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komisariatu Policji Toruń-Rubinkowo przy ul. Dziewulskiego 1. Numer telefonu 47 754 25 70 lub 112 - apeluje mł. asp. Bocian.

