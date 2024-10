Tadeusz Rydzyk apelował o wsparcie. Prośby przyniosły efekty

Nie tak dawno temu słynny redemptorysta Tadeusz Rydzyk narzekał na gorsze wyniki finansowe, którymi bardzo się zamartwiał. Okazało się bowiem, że fundacja Nasza Przyszłość istniejąca od lat, zaobserwowała ogromny spadek wpływów m.in. z powodu wejścia w życie Polskiego Ładu, podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, a także zmniejszenia podstawowej stawki PIT z 17 do 12 proc. Duchowny postanowił więc zaapelować o wsparcie, co - jak się okazuje - było świetnym pomysłem.

Bardzo prosimy o pomoc. Grupy podatników wspomagających fundację to emeryci i renciści oraz osoby z niższymi dochodami. Niestety ludzie bogatsi mają chyba pozaszywane kieszenie i zamknięte portfele, zamknięte serca dla dobra – mówił o. Tadeusz Rydzyk w spocie, który wyemitowała Telewizja Trwam.

To jednak nie koniec, bowiem Tadeusz Rydzyk wpadł na jeszcze jeden genialny plan promocyjny. Okazuje się, iż pracownicy ogólnopolskich biur Radia Maryja pomagali w wypełnianiu deklaracji PIT osobom starszym, którzy tym samym 1,5 proc. podatku dochodowego przekazywali na rzecz fundacji. W ten oto sposób, Rydzyk dorobił się zniewalającej kwoty - jakiej? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Rekordowa suma na koncie fundacji Rydzyka

Z danych Ministerstwa Finansów za 2023 rok wynika, że fundacja Nasza Przyszłość otrzymała aż 6,5 mln zł z tytułu 1,5 proc. podatku dochodowego. To naprawdę wysoki wynik, który - co ciekawe - jest aż o 73. proc. wyższy niż rok temu. Jak widać więc prośby oraz akcje promocyjne przyniosły pozytywne efekty.

