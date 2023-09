Jechali do wypadku, gdy uderzył w nich kierowca! Ranni policjanci, śmigłowiec LPR w akcji

Jechali do wypadku w miejscowości Plowęż i wtedy... sami ulegli wypadkowi. Mowa o policjantach z Jabłonowa Pomorskiego, którzy mieli włączone sygnały świetlne i dźwiękowe. Ok. godziny 18:00 na ulicy Głównej w Jabłonowie Pomorskim zderzyli się z samochodem osobowym. - Dwóch funkcjonariuszy zostało przetransportowanych do szpitali. Jeden karetką pogotowia, a drugi śmigłowcem LPR. Obrażenia funkcjonariuszy nie zagrażają ich życiu - powiedział Polskiej Agencji Prasowej sierż. sztab. Paweł Dominiak, oficer prasowy KPP w Brodnicy.

Kujawsko-pomorskie: Trwają poszukiwania kierowcy, który zderzył się z radiowozem

- Kierujący pojazdem renault oraz pasażer tego auta uciekli z miejsca zdarzenia. Pasażer został zatrzymany, a dane kierującego zostały ustalone. Jesteśmy w trakcie poszukiwań. Mężczyzna ten ukrywa się - dodał oficer prasowy brodnickiej komendy, cytowany przez PAP.

Nie jest w tym momencie znana przyczyna ucieczki kierowcy z miejsca zdarzenia. Przesłuchiwany pasażer nie chciał współpracować z organami ścigania. Kierowca i pasażer to mieszkańcy powiatu brodnickiego. Trwa śledztwo pod nadzorem prokuratury, które ma wyjaśnić przyczyny i okoliczności wypadku. Do poszukiwań mężczyzny wykorzystano psa tropiącego, ale na razie nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu. Za nieudzielenie pomocy grozi kara do 3 lat więzienia.

