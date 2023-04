Klawisz celebryta okazał się brutalnym alfonsem. Tomasza S. chcieli zrobić osobowością roku

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Czy można pić alkohol i jeść mięso? Sprawdź, czy trzeba iść do kościoła [7.04.2023]

Sprawa agencji towarzyskiej, która "działała" we Włocławku zszokowała nie tylko mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Ogromne emocje wywołuje m.in. fakt, że na jej czele stali m.in. eksksiądz i szanowany strażnik więzienny. Reporter "Super Expressu" dotarł do nowych faktów, dotyczących scen, które rozgrywały się w niepozornym domu na terenie Włocławka. Zacznijmy jednak od początku. Sukcesem pochwalili się funkcjonariusze policji.

Czytaj więcej o sprawie: Sadomaso we Włocławku. Robili tu z kobietami okropne rzeczy. Eksksiądz i strażnik więzienny zatrzymani

- Agencję towarzyską, świadczącą „szczególny” rodzaj usług, zlikwidowali policjanci Wydziału Kryminalnego KWP w Bydgoszczy. W tym przypadku zarzuty, które usłyszeli podejrzani dotyczą nie tylko czerpania korzyści z prostytucji, ale także przestępstwa zgwałcenia oraz stosowania przemocy fizycznej i szantażu - czytamy w oficjalnym komunikacie biura prasowego KWP w Bydgoszczy.

- Ustalono, że podejrzani werbowali do pracy w agencji towarzyskiej kobiety, które były przekonane, że będzie to typowa działalność. Następnie w wyniku szantażu polegającego na wykorzystaniu wcześniej nagranych filmów z udziałem pokrzywdzonych kobiet, zmuszano je do świadczenia specyficznych usług seksualnych, w tym BDSM - czytamy dalej w policyjnym komunikacie.

Tomasz S. kierował agencją sadomaso we Włocławku?! Ciężkie zarzuty

Dziennikarze Super Expressu ustalili, że zorganizowana grupą przestępczą, która miała na celu popełnianie przestępstw czerpania korzyści z cudzej prostytucji, ułatwianie prostytucji oraz zmuszanie przemocą ustalonych kobiet do poddania się innym czynnościom seksualnym kierował Tomasz S.. Na wniosek policjantów i prokuratora 36-latek został aresztowany na trzy miesiące. Nasi reporterzy ustalili, że Tomasz S. to funkcjonariusz Zakładu Karnego we Włocławku.

- Wobec jednego z funkcjonariuszy prokuratura zastosowała tymczasowy areszt. Zgodnie z obowiązującymi przepisami funkcjonariusz został natychmiast zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych, a w stosunku do niego toczą się niezależne czynności wyjaśniające prowadzone przez Służbę Więzienną. Czynności te obecnie są zawieszone do czasu zakończenia czynności prokuratorskich. W związku z czynnościami prowadzonymi przez prokuraturę nie udziela się więcej informacji - mówi nam major Piotr Sokołowski, rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi, któremu podlega Zakład Karny we Włocławku.

Klawisz celebryta miał być "Osobowością Roku". To on odpowiada za dramat kobiet we Włocławku?

Dla służby więziennej nie jest to przyjemna sprawa, ponieważ bez dwóch zdań Tomasz S. był jednym z najbardziej znanych klawiszów w Polsce. Jedna z redakcji, doceniając niestandardową resocjalizację za pomocą arteterapii, nominowała Tomasz S. do tytułu: Osobowość Roku 2017 w kategorii „Kultura".

Wychowawca z Zakładu Karnego we Włocławku był nominowany za niestandardową resocjalizację skazanych, za pomocą arteterapii oraz organizowanie życia kulturalnego zarówno po jednej, jak i drugiej stronie więziennego muru. Tomasz S. jeździł po całej Polsce i na spotkaniach mówił o readaptacji skazanych. Tomasz S. prowadził Więzienny Klub Literacki, był też wychowawcą działu penitencjarnego ds. kulturalno-oświatowych we Włocławku. Złośliwi mówią, że teraz za kratkami innego więzienia będzie mógł zajmować się kulturą i oświatą na cały etat. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Do sprawy będziemy wracać.

