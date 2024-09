Poważny problem w polskich sanatoriach. Coraz więcej seniorów narzeka na tę kwestię

Pobyty w sanatoriach cieszą się ogromną popularnością wśród osób starszych. To właśnie podczas takiego wyjazdu seniorzy mogą zadbać o swoje zdrowie, odpocząć i zregenerować siły na kolejne miesiące. Takowe turnusy to także okazja do nawiązania nowych znajomości i spędzenia czasu wśród ludzi w podobnym wieku z podobnymi problemami. Ta kwestia doceniana jest w szczególności przez osoby, która na co dzień są samotne.

Niestety samotni seniorzy to także grupa społeczna, która w ostatnim czasie skarży się na opcje zakwaterowania w obiektach leczniczych. Okazuje się, że bardzo często pozytywne nastawienie do turnusu psuje właśnie ten aspekt. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Samotni seniorzy w sanatoriach. To nie daje im spokoju

W ostatnim czasie portal Fakt.pl opisał problem, na który coraz częściej skarżą się seniorzy w polskich sanatoriach. Okazuje się, że osoby, które ze względu na własny komfort i choroby nie mogą współdzielić z innym kuracjuszem pokoju, muszą zapłacić o wiele więcej za pobyt.

Moje choroby i ograniczenia nie pozwalają mi na mieszkanie z kimś obcym w pokoju, a jedynki, albo są bardzo drogie, albo nie ma ich wcale i trzeba dopłacać do pokoju dwuosobowego - napisała jedna z pacjentek na Facebooku, cytuje portal Fakt.pl.

Pod postem w sekcji komentarzy od razu zawrzało i okazało się, że w podobnej sytuacji jest wielu innych seniorów. Niestety nie każdy z kuracjuszy ma drugą połówkę, z którą mógłby swobodnie dzielić pokój, a spanie z nieznajomą osobą to raczej już nie odpoczynek. Wpisy w social mediach z pewnością mają być nie tylko upustem emocji, ale również swego rodzaju apelem do obiektów sanatoryjnych. Czy jednak coś się zmieni? Tego nie wiemy, lecz mamy nadzieję, że tak.