Księża z tego miasteczka wpadają w ramiona mężatek. A nowy proboszcz to... "niezłe ciacho"

- Takiego ciacha u nas jeszcze nie było - usłyszeliśmy od jednej z parafianek z powiatowego miasteczka w województwie kujawsko-pomorskim. - Ciekawe jak długo się u nas uchowa? Podobno już wpadł w oko kilku paniom - dodaje. Nasza rozmówczyni w każdą niedzielę chodzi do kościoła, nad którym opiekę duszpasterską sprawują ojcowie Salezjanie. Zakonnicy prowadzą przy kościele Dom Dziecka. Od dwóch tygodni mają nowego proboszcza. Poprzedni odszedł w atmosferze wielkiego skandalu. Piszemy o nim w tym miejscu.

Kujawsko-pomorskie: Księżą bardzo lubią... mężatki. Co się dzieje w niewielkiej parafii?

Poprzedni ksiądz proboszcz był lubiany. Większość podkreśla, że przy okazji zabójczo przystojny - ciemnowłosy z hiszpańską bródką. Do 13 lutego 2023 r. był proboszczem. Powodem jego odwołania miała być prawdziwa matka Polka. Na świat powiła pięcioro dzieci. Nawet przeziębiona chodzi do kościoła. Jest przeciwniczką aborcji i atrakcyjną blondynka przed czterdziestką. O tym, co ich miało łączyć mówi do dzisiaj całe powiatowe miasteczko.

Można powiedzieć, że nad tą parafią wisi jakieś fatum. Poprzednik odwołanego proboszcza też zbyt blisko "przytulił się" do wiernej katoliczki, żony i matki trojga dzieci. - - Wszyscy o tym wiedzą - mówi nasza rozmówczyni

Parafia ma nowego księdza proboszcza. "Niezłe ciacho"

Nowy ksiądz proboszcz wygląda zupełnie inaczej niż jego poprzednicy. Oni byli szczupli, ten jest dobrze zbudowany. Nawet można powiedzieć, że "napakowany". Najwidoczniej chodzi na siłownię. Nowy proboszcz nie ma na głowie włosów, ale ma ładna bródkę. - No ciacho nie z tej ziemi. Może się podobać kobietom - mówi nasza rozmówczyni.

Na pewno wszyscy bacznie będą patrzeć się na relacje nowego proboszcza z parafiankami. Z drugiej strony można się cieszyć, bo frekwencja na niedzielnej mszy świętej powinna dopisywać.

