WNOPiB dla WOŚP

Legendarny krawat, pamiątki od medalistów olimpijskich i nie tylko. Te skarby mogą być wasze

Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie - jak co roku - włącza się do grania z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Przy okazji 33. FinałU WOŚP, toruńscy studenci i wykładowcy UMK przekazują do licytacji niezwykłe przedmioty. Nie zabrakło również pamiątek od wybitnych sportowców i sędziów. O szczegółach opowiedział nam profesor Wojciech Peszyński.