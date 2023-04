Mieli kochające rodziny i plany na przyszłość. Zginęli w tragicznym wypadku na S10. Śledztwo zakończone

Choć od fatalnego zdarzenia na obwodnicy Torunia minął już rok, do tej pory lokalna społeczność pamięta tę sprawę. Do tego tragicznego wypadku, doszło w środę (20 kwietnia 2022) roku na drodze krajowej S10. Było kilka minut po godzinie piątej. Dwa busy (jeden to Mercedes Vito, a drugi to Peugot Exprert) zderzyły się czołowo. Wszyscy, którzy byli w busach zginęli na miejscu. Kierowca Mercedesa jechał w kierunku Bydgoszczy, a prowadzący Peugeota w stronę Torunia. Samochody zamieniły się w kawałki powyginanej blachy. Policja prosiła o pomoc wszystkich tych, którzy mieli nieszczęście widzieć to zdarzenie.

Obaj kierowcy mogli jechać szybko, bo byli poza terenem zabudowanym. Obowiązywało ich ograniczenie do 100 kilometrów na godzinę. Gdy doszło do wypadku, tak naprawdę była jeszcze noc. W Mercedesie jechali dwaj mieszkańcy województwa mazowieckiego - Leonard K. (+59 l.) i Piotr G. (+53 l.). Za kierownicą samochodu siedział ten drugi. Obaj mężczyźni byli żonaci, mieli dzieci i mnóstwo planów na kolejne lata życia.

Peugeotem kierował Norbert Z. (+33 l.) - mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego, na którego czekała narzeczona. Mija rok od tych dramatycznych wydarzeń, a my wiemy, że prokuratura umorzyła postępowanie. Śledczy po dokładnej analizie akt sprawy uznali, że sprawcą wypadku był kierowca Mercedesa. - Sprawca wypadku poniósł śmierć. Dlatego sprawa została umorzona - powiedziała dziennikarzowi "Super Expressu" prokurator Izabela Oliver, szefowa Prokuratury Rejonowej Toruń - Wschód. Wyrazy współczucia kierujemy w kierunku pogrążonej w smutku rodzinie i przyjaciół zmarłych.

Policjanci apelują do wszystkich kierowców i innych uczestników ruchu drogowego o ostrożność. Mimo coraz lepszych warunków, niezbędne jest zachowanie odpowiedniego poziomu koncentracji. Warto zdjąć nogę z gazu i uważnie obserwować otoczenie. O ewentualnych utrudnieniach będziemy informować w naszych lokalnych oddziałach.

