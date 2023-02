Nalot kryminalnych na mieszkanie na Chełmińskim Przedmieściu! W środku była cała masa "skarbów"

Co to było?

To był pracowity weekend dla toruńskich policjantów, ale stróże prawa mają powody do radości. Ich koleżanka z biura prasowego KMP w Toruniu poinformowała nas o zakończonej sukcesem akcji, która miała miejsce na terenie Chełmińskiego Przedmieścia. To mieszkanie mieli na oku i jak się okazało, bardzo słusznie. - Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami znaleźli tam należący do 34-letniego mężczyzny susz roślinny, biały proszek i brązową zbryloną substancję. Ponadto w mieszkaniu policjanci zabezpieczyli woreczki z zapięciem strunowym, laminarkę i precyzyjną wagę elektroniczną - wylicza mł. asp. Dominika Bocian, p.o. oficera prasowego toruńskiej komendy.

Toruń. 34-latek zatrzymany na Chełmińskim Przedmieściu. Grozi mu 12 lat więzienia

Młodsza aspirant Bocian dodaje, że torunianin, u którego mundurowi przeprowadzili przeszukanie, natychmiast trafił do policyjnej celi. Grozi mu bardzo długa odsiadka, ponieważ wstępne testy wykazały, że funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 1150 gramów marihuany, ponad 43 gramy MDMA, ponad 22 gramy amfetaminy i ponad 6 gramów haszyszu, w sumie ponad 1,2 kilograma.

- 27 lutego mężczyzna usłyszał zarzut posiadania i udziału w obrocie znaczną ilością tych narkotyków. Policjanci i prokurator wnioskowali o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd przychylił się i 3 najbliższe miesiące 34-latek spędzi za kratami. Za złamanie przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii mężczyźnie może grozić do 12 lat więzienia - podsumowuje mł. asp. Bocian. "Łupy" toruńskich kryminalnych prezentujemy w galerii pod tekstem.

