Tragiczny wypadek miał miejsce na torach niedaleko Torunia. W październiku minęły 2 lata od dramatycznych wydarzeń, ale wciąż trudno je objąć rozumem. Wiemy, że 12-latka wysłała smsa i chwilę później zginęła. Potrącił ją rozpędzony pociąg. Dziewczynka nie miała szans, maszynista też nie mógł nic zrobić. - Lepiej by było gdyby to dziecko zginęło w nieszczęśliwym wypadku - powiedział nam poruszony policjant, który pracował przy tej sprawie. Nastolatka spoczęła koło szkoły podstawowej, do której chodziła. Czy nieszczęśliwa miłość do koleżanki popchnęła ją do tego czynu? Tego już się nie dowiemy.

Tragiczny wypadek na torach koło Torunia. Rozmawiajmy o pomocy

Dyrekcja szkoły zapewniła pomoc psychologiczną koleżankom i kolegom z klasy 12-latki. Sąsiedzi podkreślali w rozmowie z "Super Expressem", że rodzice dziewczynki to wspaniali ludzie, którzy robili wszystko, aby zapewnić jej dobre życie. Ta sprawa pokazuje, jak ważne jest funkcjonowanie telefonów zaufania i miejsc, gdzie osoby z depresją i problemami związanymi z codziennością mogą liczyć na wsparcie.

- Dzieci same sobie nie pomogą. To my dorośli jesteśmy od tego by je wychowywać, chronić, pokazywać właściwe drogi. Czas się obudzić! - podkreśiła stanowczo pani Iza, która komentowała nasz materiał. - Dlatego tak ważne są telefony zaufania dla dzieciaków w kryzysie, by mogły anonimowo wygadać się, poradzić. Muszą je odbierać fachowcy, przeszkoleni odpowiednio psycholodzy, a nie amatorzy rodem z kółka różańcowego! Śpij spokojnie dziecino, świat Cię zawiódł - dodał użytkownik o nicku Fifi.

Prokuratura umorzyła postępowanie z wiadomych względów. Sprawa jest bolesną lekcją, z której trzeba wyciągnąć naukę. Problemy dzieci są przeróżne, ale nie wolno ich bagatelizować. Poniżej wskazujemy, gdzie można poszukać pomocy.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów:

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.