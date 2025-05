Nie mogą się nachwalić studentów od Rydzyka. Pacjenci szpitala zachwyceni

Studenci od ojca Rydzyka szkolą się w szpitalu wojewódzkim

- Wielu studentów zgłasza się do naszego szpitala, aby odbyć staż - mówi nam doktor nauk medycznych Janusz Mielcarek, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu. - Są nawet studenci z Warszawy - dodaje.

W Polsce brakuje pielęgniarek. Statystycznie, przeciętny wiek pielęgniarki w Polsce to ponad 50 lat. Nie jest to lekki zawód. Dużo pielęgniarek wyjechało za lepiej płatną pracą za granicę. Pielęgniarstwo można studiować m.in. w Toruniu w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. To szkoła założona przez ojca Rydzyka. Jego studentki i studenci trafiają do wyżej wspominanego szpitala. Co na to pacjenci? Dominują zachwyty!

- Byłem pacjentem Szpitala Wojewódzkiego. Na stażu byli studenci pielęgniarstwa ze szkoły Rydzka. Pobierali mi krew pod okiem doświadczonej pielęgniarki. Zrobili to bardzo dobrze. Po pobraniu krwi nie miałem żadnego siniaka. Nie raz miałem pobieraną krew, ale chyba nigdy tak dobrze i delikatnie - mówi naszemu dziennikarzowi jeden z pacjentów.

Personel chwali, rzecznik apeluje

- Studenci od Rydzyka to jedni z naszych najlepszych stażystów, są bardzo dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie. Staż trwa sześć dni, a oni proszą o przedłużenie tegoż stażu - usłyszeliśmy w lecznicy.

Szpital Wojewódzki w Toruniu podlega Urzędowi Marszałkowskiemu. Na jego czele stoi Piotr Całbecki z Koalicji Obywatelskiej. - Proszę nie robić z tego sprawy politycznej - mówi nam rzecznik prasowy lecznicy.

