Nocny koszmar pod Włocławkiem. Motocyklista zginął w strasznym wypadku [ZDJĘCIA]

Wyszedł z więzienia i po dwóch dniach wpadł w ręce policji! To, co zrobił 24-latek przeraża

Jak to możliwe?!

Marcin z Torunia to listonosz-bohater. Doręcza ludziom przesyłki, a po godzinach ratuje życie zagubionym

Oficer prasowa KMP we Włocławku, nadkomisarz Joanna Seligowska-Ostatek poinformowała "Super Express", że zgłoszenie o wypadku wpłynęło do dyżurnego włocławskiej policji 23 maja przed godziną 1.00. Przybyli na miejsce funkcjonariusze wykonywali czynności na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora i przy udziale biegłego z dziedziny wypadków drogowych. Niestety, policjanci potwierdzili najgorszy z możliwych scenariuszy.

Kruszynek. Tragiczny wypadek pod Włocławkiem. Znamy ustalenia

- Wstępne ustalenia wskazują, że kierujący motocyklem suzuki przemieszczał się drogą powiatową od strony Chocenia w kierunku Kruszyna. W miejscowości Kruszynek, na łuku drogi, stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego motocykl przewrócił się, uderzył w znak drogowy, ogrodzenie posesji i blaszany garaż. Niestety nie zdołano uratować życia 42-letniego motocyklisty - wyjaśnia nadkom. Seligowska-Ostatek.

Prokurator polecił zabezpieczyć zwłoki oraz motocykl do dalszych badań, a dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia są wyjaśniane w toku prowadzonego postępowania. Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy współczucia.

Motocyklista zginął pod Włocławkiem. Apel policji

- Aura sprzyja korzystaniu z jednośladów, których w ostatnim czasie jest coraz więcej na naszych drogach. Apelujemy zatem do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę i ostrożność na drodze - napisała w komunikacie nadkom. Seligowska-Ostatek z KMP we Włocławku. Ku przestrodze, pod tekstem prezentujemy zdjęcia z nocnego wypadku pod Włocławkiem. Do sprawy będziemy wracać.

Sonda Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy? Tak Nie