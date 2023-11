Dwadzieścia jeden lat i dwa dni. Tyle Toruniem rządzi Michał Zaleski. Ślubowanie złożył 18 listopada 2002 roku. Michała Zaleskiego nie poparła wówczas żadna partia. W pierwszych wyborach bezpośrednich wystartował jako niezależny kandydat. W 2002 roku toczył walkę w drugiej turze, ale tylko wtedy był do tego zmuszony. W latach 2006, 2010, 2014 i 2018 wygrywał w cuglach w pierwszej turze. Nie będziemy pisać o wszystkich inwestycjach prezydenta Torunia i kontrowersji wokół nich. Zostawiamy to ocenie mieszkańcom grodu Kopernika. Nowy most, Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, nowa linia tramwajowa na osiedle JAR, teraz centrum filmowe ECFC. Wokół tych inwestycji zawsze było dużo szumu i miały one swoich przeciwników.

Kontrowersje wokół prezydenta Torunia. Dogaduje się z każdym

Ostatnimi czasy w Toruniu dużo mówi się o remoncie Bulwaru Filadelfijskiego. Prezydent Zaleski zadecydował, że odkryte relikty kompleksu św. Ducha przy brzegu Wisły zostaną zasypane. Nie wszystkim to się podoba. Michał Zaleski jest osobą, o której można śmiało powiedzieć, że dogada się z każdą władzą centralną. Jak rządziło SLD, to wtedy puszczał do nich oczko. Jak rządziła Platforma Obywatelska, to wyglądało na to samo. Jak zaczął rządzić PiS, to czasami można było odnieść wrażenie, że gospodarz grodu Kopernika jest pupilem premiera Mateusza Morawieckiego i ministra Piotra Glińskiego.Toruniem od lat rządzi koalicja PO, PiS oraz radnych komitetu Michała Zaleskiego. Zwolennikiem takiej koalicji prezydent Torunia był właściwie od zawsze.

Na razie nie wiadomo, czy prezydent Zaleski będzie w przyszłym roku ubiegał się o reelekcję. Jeżeli tak, to będzie faworytem. Pod tekstem prezentujemy galerię ze zdjęciami toruńskich obiektów, z których gospodarz grodu Kopernika na pewno jest dumny.