i Autor: Shutterstock

Coś podobnego!

Parafianka oburzona zachowaniem księdza. "Spał z co najmniej czterema kobietami". Kuria nie zajmie się sprawą

eitor 9:39 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Do Kurii Diecezjalnej Toruńskiej wpłynął niecodzienny mail. Jedna z parafianek z Małej Nieszawki oskarża tamtejszego proboszcza o uwodzenie kobiet. Twierdzi, że duchowny spał z co najmniej czterema przedstawicielkami płci pięknej. Co kuria zrobi z tym donosem? Wyjaśniamy na se.pl.