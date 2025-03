Pogodowe starcie zimy z wiosną. Eksperci IMGW mówią wprost: chłodno i z opadami śniegu

Autor:

Zima pożegna nas mrozem. Nawet -14 stopni!

- Rozpoczynający się tydzień przełomu kalendarzowej zimy i wiosny zacznie się, jak na zimę przystało, chłodno i z opadami śniegu - zapowiada IMGW. Od wtorku (18 marca) do czwartku (20 marca) za sprawą wyżu będzie słonecznie, ale w nocy zrobi się mroźno. Wraz z nadejściem kalendarzowej wiosny (21 marca) wrócą opady deszczu, ale coraz częściej wystąpią dwucyfrowe wartości na termometrach.

W poniedziałek (17 marca) - jak zapowiada IMGW - miejscami pojawiać się będą przelotne opady śniegu, szczególnie na południu Polski oraz krańcach północnych. - Napływające nad Polskę arktyczne powietrze sprawi, że w najcieplejszym momencie dnia będzie jedynie od –3°C na Podhalu, około 0°C na północnym wschodzie, do 6°C na zachodzie - czytamy w komunikacie IMGW. Niestety, wiatr potęgować będzie odczucie chłodu. Na Wybrzeżu porywy do 75 km/h.

We wtorek (18 marca) pogodnie, jedynie we wschodniej i północnej Polsce więcej chmur i tam możliwe deszcz ze śniegiem lub śnieg. Noc będzie bardzo zimna, na Podhalu temperatura spadnie do –14°C. W ciągu dnia około zera w tej części kraju, we wschodniej Polsce 2°C, zaś w zachodniej do 8°C, i tam najcieplej.

Pogoda na pierwszy dzień wiosny. Ciepło, ale deszczowo

Ostatnie dni kalendarzowej zimy będą słoneczne i cieplejsze. W dniach 19-20 marca na termometrach maksymalnie nawet do 14°C w zachodniej Polsce. Czyżby to zapowiedź rychłego nadejścia prawdziwej wiosny? 21 marca nadal dość ciepło. Nad morzem od 6°C do 9°C, a na pozostałym obszarze od 10°C do 15°C. Pogodę popsują jednak przelotne opady deszczu.

W sobotę (22 marca) nadal deszczowo, ze zróżnicowaną temperaturą. Najchłodniej na południu, w centrum kraju i nad morzem. Tam termometry wskażą od 5°C do 8°C. Cieplej na północnym wschodzie i zachodzie, nawet do 12°C. - Nieco wzmoże się wiatr, zwłaszcza nad morzem, gdzie możliwe są porywy wiatru nawet do około 55 km/h, przynoszące chłodne powietrze znad Bałtyku - czytamy w komunikacie IMGW.

W niedzielę (23 marca) mniej chwil z deszczem i zrobi się cieplej. Na obszarach podgórskich od 6°C do 10°C i tam najchłodniej. Na pozostałym obszarze kraju od 10°C do 14°C, Temperatura odczuwalna niższa ze względu na porywisty wiatr.

Źródło: IMGW

