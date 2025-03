Pogodowe starcie zimy z wiosną. To już pewne! Synoptycy ostrzegają

Spis treści

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają, że "pierwszy tydzień kalendarzowej wiosny będzie obfitował w częste zmiany aury". - Nie zabraknie opadów deszczu, szczególnie na południu i wschodzie kraju, a wysoko w Tatrach ponownie spodziewamy się opadów śniegu - czytamy w komunikacie IMGW. Będą też i słoneczne dni oraz wiosenne temperatury, na poziomie kilkunastu stopni powyżej zera. Uwaga na chłód w nocy i nad ranem, możliwe są lokalne przymrozki. W dalszej części artykułu szczegółowa prognoza pogody na poszczególne dni trwającego tygodnia.

Burze na początku tygodnia. Padła data

W poniedziałek (24 marca) słonecznie i bez deszczu na Wybrzeżu i na północnym zachodzie. Na pozostałym obszarze kraju pochmurno z przejaśnieniami i miejscami popada deszcz. Uwaga na burze, prognozowane na południowym wschodzie i południu Polski. Podczas burz może wiać z prędkością do 60 km/h. Może też spaść około 20 mm deszczu. Tymczasem w górach... śnieg. W Tatrach spaść może nawet 7 cm białego puchu. Najchłodniej na północy, tam termometry wskażą od 5°C do 8°C, w centrum około 11°C, a najcieplej na południowym wschodzie, tam do 15°C.

Wiemy, kiedy będą przymrozki. Nawet 5 stopni mrozu

IMGW przewiduje bardzo mroźną noc z poniedziałku na wtorek (24/25 marca). Na północy kraju przy gruncie możliwe nawet –5°C. Nad ranem temperatura około –2°C. Uwaga na mgły, które o poranku mogą ograniczać widzialność do 300 metrów. W ciągu dnia tam też najchłodniej, od 8°C do 11°C. W ciągu dnia na pozostałym obszarze kraju przelotny deszcz. W Tatrach nadal śnieg i prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 4-5 cm. Na termometrach od 13°C w centrum do 16°C na południowym zachodzie.

Środa (26 marca) będzie dniem deszczowym. Najchłodniej w zachodniej i północnej Polsce, tam od 9°C do 11°C. Najcieplej na południowym wschodzie oraz w centrum, gdzie termometry wskażą od 14°C do 16°C. Nad samym morzem 6-8°C. Zmiana pogody w czwartek (27 marca). Zrobi się chłodniej, z temperaturą maksymalną do 13°C. Będzie natomiast bezwietrznie i pogodnie. Przelotny deszcz jedynie w południowej i wschodniej Polsce.

Jaka pogoda w ostatni weekend marca?

Piątek i sobota (28-29 marca) pogodny, z prognozowanym przelotnym deszczem jedynie na północy kraju. We wschodniej i centralnej Polsce spodziewane są przymrozki. Najchłodniej na Wybrzeżu i w kotlinach górskich, tam na termometrach 8-10°C. Na pozostałym obszarze od 12°C do 16°C. Brzydka aura wróci do Polski w niedzielę (30 marca). Prognozowane są opady deszczu, zaś w górach spadnie deszcz ze śniegiem. Najchłodniej nad morzem, a także w zachodniej i centralnej Polsce, tam na termometrach 8-10°C. Najcieplejszy ma być wschód Polski, z temperaturą do 15-16°C.

Źródło: IMGW

Sonda Lubisz, gdy pada deszcz? TAK NIE