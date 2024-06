Policjanci zaskoczyli kierowców. Kazali im jeść czosnek i cytrynę

Akcja policji z Torunia. Dawali im czosnek i cytrynę

Dla wielu nietypowa akcja policji miała miejsce 18 czerwca, na drodze krajowej numer 80 w okolicy Szkoły Podstawowej w Górsku (powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie) funkcjonariusze sprawdzali, czy kierujący pojazdami przestrzegają ograniczeń prędkości i stosują zasady bezpieczeństwa. Działania zorganizowane przez lokalnych przedstawicieli miejscowości i samorządowców miały na celu nie tylko egzekwowanie przepisów, ale również zwrócenie uwagi uczestnikom ruchu na konieczność zachowania szczególnej ostrożności w terenie zabudowanym, gdzie z dróg korzystają piesi.

- Nieostrożni kierowcy, którzy naruszyli zasady bezpieczeństwa, zostali przez funkcjonariuszy pouczeni o skutkach prawnych i wyjątkowo zamiast mandatów proponowany był im do zjedzenia czosnek albo kawałek cytryny. To nietypowe doświadczenie zapada w pamięć kierowcom i skłania do większej ostrożności na drodze - podkreśla asp. Dominika Bocian, rzeczniczka KMP w Toruniu.

Jedzenie czosnku i cytryny może do najprzyjemniejszych nie należy, ale delikwenci i tak powinni się cieszyć, że unikali mandatów. Tego typu akcje będą realizowane w przyszłości. Funkcjonariusze są przekonani, że działają bardzo skutecznie. Jednocześnie apelują o ostrożność zarówno do kierowców, jak i do pieszych.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].