Poważne utrudnienia w północnej części Torunia. Kierowcy powinni to przeczytać

Utrudnienia w Toruniu. Kierowco, tędy nie przejedziesz

Ruch zostanie przełożony na nowowybudowaną wschodnią jezdnie, jednak to nie koniec. Ulica Strobanda w związku z tym będzie zamknięta na odcinku od Fortecznej do Grudziądzkiej. Co to oznacza w praktyce? Brak przejazdu z Grudziądzkiej na Strobanda i odwrotnie. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, aby ułatwić wyjazd z ul. Fortecznej, na skrzyżowaniu ulic Polnej i Fortecznej wprowadzi dodatkowo rondo tymczasowe.​ 2 grudnia w siedzibie MZD odbyło się spotkanie z udziałem Rafała Pietrucienia, zastępcy Prezydenta Miasta Torunia, wykonawcy prac i służb komunalnych, podczas którego dyskutowano nad organizacją ruchu w rejonie prowadzonych prac remontowych.

Wprowadzona korekta spowodowała jednak, że zmiany zostaną wprowadzone od środy (4 grudnia), a nie jak planowano od wtorku - przekazała Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzeczniczka MZD w Toruniu.

