Pracował przy obróbce drewna. Nagle maszyna wciągnęła jego rękę! Horror w tartaku pod Toruniem

Dla 46-latka, pracującego na terenie powiatu toruńskiego to miał być typowy dzień w zakładzie. Niestety, w godzinach porannych doszło do poważnego wypadku. - Mężczyzna został poszkodowany podczas pracy przy maszynie do obróbki drewna - poinformowali strażacy z KM PSP w Toruniu. Na miejscu pojawiło się 5 zastępów PSP i OSP - JRG nr 1, OSP KSRG Lulkowo, grupa operacyjna KM PSP Toruń i Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Toruniu mł. bryg. Sławomir Grudziński.

Poważny wypadek w tartaku pod Toruniem. Trwa śledztwo

- 28 lutego, po godzinie 8:30 otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku w pracy. Doszło do niego w jednej z firm na terenie powiatu toruńskiego. Ze wstępnych ustaleń wynika,że pracujący przy maszynie pracownik tartaku doznał urazu ręki. Został on przewieziony do szpitala przed przyjazdem policjantów. Wyjaśnianiem przyczyn i okoliczności zdarzenia zajmują się funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Chełmży - powiedziała nam mł. asp. Dominika Bocian, p.o. oficera prasowego KMP w Toruniu.

Sprawą zajmuje się również inspektor pracy. - Podczas udrażniania odciągu przy strugarce czterostronnej doszło do pochwycenia odzieży na lewej ręce pracownika i wciągnięcia ręki przez mechanizm podający - poinformowała PIP. Drastyczny widok przerażał świadków. Mężczyźnie życzmy szybkiego powrotu do zdrowia. Zdjęcia z akcji strażaków prezentujemy pod tekstem.

Przypomnijmy - w styczniu 2023 roku, podczas wycinki drzew na terenie Silna (gmina Obrowo) doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Jedno z drzew przewróciło się na ofiarę. Mimo podjętej przez strażaków resuscytacji, życia poszkodowanego nie udało się uratować.

