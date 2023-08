Szybki i wściekły z Torunia. Niewiarygodne, z jaką prędkością gnał 31-latek

Bestia z Torunia przyznała się do morderstw i okrucieństw, bo chce trafić do nieba

Nie jest kierowcą rajdowym, nie ściga się również w Formule 1. Mimo to, 31-latek z Torunia nie waha się wcisnąć gazu do dechy. Prowadzący działania na drodze krajowej nr 15 przedstawiciele inowrocławskiej grupy SPEED namierzyli go i dotkliwie ukarali. - Policjanci zarejestrowali 208 km/h, gdzie dopuszczalna prędkość to 100 km/h - informuje "Super Express" sierż. szt. Emil Gawroński z biura prasowego KPP w Inowrocławiu.

Kujawsko-pomorskie: 31-latek z Torunia pędził jak opętany. Surowa kara

- 31-latek musiał się liczyć ze srogimi konsekwencjami. W ciągu dwóch lat powtórnie popełnił to samo wykroczenie. W ramach tak zwanej recydywy otrzymał on wysoki mandat w kwocie 5 tysięcy złotych i 15 punktów karnych. Kierujący musi się liczyć z dalszymi konsekwencjami, gdyż w tym dniu przekroczył limit dopuszczalnych 24 punktów. Na jego koncie widnieje, ich aż 29 - dodaje policjant z Inowrocławia.

Funkcjonariusz zwraca uwagę, że pirat drogowy zdecydował się na jazdę z zawrotną prędkością, mimo trudnych warunków atmosferycznych. Nasza redakcja apeluje do czytelników - nie powtarzajcie takiego błędu. Pogoda daje nam ostatnimi czasy solidnie w kość i wymaga od nas zdjęcia nogi z gazu oraz zachowania maksymalnego poziomu koncentracji.

