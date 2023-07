Tak torunianie kibicowali żużlowcom podczas meczu Apator - Unia Leszno! Głośno wspierali legendy

Po decyzji Komisji Orzekającej Ligi, trener Robert Sawina nie mógł poprowadzić For Nature Solutions KS Apatora Toruń w meczu z Fogo Unią Leszno. Zastąpił go legendarny Jan Ząbik. Szkoleniowiec mógł liczyć na ogromne wsparcie trybun i koniec końców zapisał po swojej stronie sukces. "Anioły" wygrały 53:37, a komplet punktów zdobył Emil Sajfutdinow. - Cały czas tu jestem, działam w klubie, a w piątek zastąpiłem Roberta, po przyjacielsku. Tor przygotowaliśmy troszkę inaczej, bardziej do walki. Toromistrz wiedział, co ma zrobić, a na treningu i w dniu meczu był komisarz. Działaliśmy też pod jego dyktando, nie miał uwag - powiedział "Super Expressowi" Ząbik.

Po stronie Fogo Unii Leszno zobaczyliśmy Adriana Miedzińskiego. Wychowanek Apatora pojawił się na torze raz i nie zachwycił, więc Piotr Baron zdecydował się na zmienianie "Miedziaka" w kolejnych biegach. 37-latek mógł liczyć na owacyjne powitanie ze strony fanów z grodu Kopernika.

Kibice spisali się na medal. Mimo tego, że mecz zaplanowano na piątek, na godzinę 18:00, frekwencja dopisała. Na Motoarenę przyszło ok. 7 tysięcy widzów. Zdjęcia z toruńskiego obiektu prezentujemy w naszej galerii.

Fogo Unia Leszno - 37

1. Bartosz Smektała - (2,1*,2,2,1,2) - 10+1

2. Janusz Kołodziej - 10+1 (2,2,0,3,2,1*)

3. Nazar Parnicki - 0 (0,0,-,0)

4. Jaimon Lidsey - 12 (2,2,1,2,3,2)

5. Adrian Miedziński - 1(1,-,-,-,-)

6. Damian Ratajczak - 3 (3,0,0,0)

7. Antoni Mencel - 0 (0,0,-)

8. Hubert Jabłoński - 1+1 (1*,0)

For Nature Solutions KS Apator Toruń - 53

9. Robert Lambert - 11 (3,3,3,2,0)

10. Paweł Przedpełski - 8+1 (3,2*,1,1,1)

11. Patryk Dudek - 12 (1,3,3,2,3)

12. Emil Poertner - 1 (w,-,1)

13. Emil Sajfutdinow - 15 (3,3,3,3,3)

14. Krzysztof Lewandowski - 3 (2,1,0)

15. Mateusz Affelt - 2+2 (1*,0,1*)

16. Nicolai Heiselberg - 1 (1,0)