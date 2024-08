i Autor: Dariusz Jędrzejewski

Warto wiedzieć

Tańsze sanatoria już tej jesieni! Kuracjusze będą zachwyceni. Jak skorzystać?

Pobyt w sanatorium to marzenie wielu osób, lecz niestety nie każdy może pozwolić sobie na taki wydatek nawet jeśli mówimy o turnusie finansowym przez NFZ. Wysokie koszty wyjazdu oraz zabiegów na miejscu są dla wielu barierą nie do przeskoczenia. Na szczęście lada moment może się to zmienić - ceny w wielu uzdrowiskach pójdą gwałtownie w dół!