Toruń: Rondo Praw Kobiet w prezencie na Dzień Kobiet. Burzliwe losy projektu

Burzliwe dyskusje w drugiej połowie 2023 roku, ale w końcu jest - Rondo Praw Kobiet zostało uroczyście otwarte w Toruniu. Okazja nie byle jaka, bo 8 marca w sposób szczególny pamiętamy o płci pięknej. - Uznaliśmy, że jest to temat aktualny. Ja osobiście zdecydowałem się poprzeć ten wniosek, bo przeczytałem opowieści o pani, która pracowała w dużej sieci handlowej, walczyła o swoje prawa. Została za to zwolniona, ale nie poddała się. To jest historia z zeszłego roku, nie z XIX czy XX wieku - powiedział przewodniczący Rady Miasta Torunia Marcin Czyżniewski.

- 8 marca trzeba o tym przypominać. Cieszę się, że w samym centrum miasta będzie miejsce, które opowie o roli i znaczeniu kobiet w życiu publicznym. Niestety, można tylko ubolewać, że sprawa kobiet stała się elementem kampanii politycznych i dyskusji, w których padły niepotrzebne słowa. Prawa kobiet, prawa człowieka, prawa nas wszystkich powinny łączyć - dodał Czyżniewski.

Radni zdecydowali o nadaniu tegoż imienia, co z satysfakcją przyjął nie tylko przewodniczący Czyżniewski. Radości nie ukrywali również prezydent Michał Zaleski i marszałek województwa Piotr Całbecki. Gospodarz grodu Kopernika podkreślił, że rondo jest w bardzo przyjemnej okolicy, w towarzystwie nowego budynku Sądu Rejonowego i mini parku wodnego. Dodał, że mężczyźni tego dnia w sposób szczególny chcą życzyć kobietom wszystkiego, co najlepsze.

Margareta Skerska-Roman z Aktywnych dla Torunia przypomniała, że prawa kobiet wymagają szczególnego podkreślenia - "zwłaszcza w kontekście 8 lat i łamania tych praw przez władzę".

- Mamy trudniej w wielu aspektach życia, m.in. w polityce. To ważne, aby w sąsiedztwie bogini sprawiedliwości było takie rondo. Pomysłodawcą tego miejsca jest Bartosz Szymański - podkreśliła Skerska-Roman.