i Autor: Shutterstock

Tragiczny bilans

Czarny weekend na torach pod Toruniem i we Włocławku! Zginęły dwie osoby

ago 9:06 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Dramatyczne doniesienia z woj. kujawsko-pomorskiego. W miniony weekend na torach pod Toruniem i we Włocławku doszło do tragicznych w skutkach zdarzeń. W sobotę, 12 sierpnia na torach w Bielczynach pociąg zmierzający do Grudziądza potrącił 29-letniego mieszkańca gminy Chełmża. Niestety życia mężczyzny nie udało się uratować. Dzień później, we Włocławku zginął kolejny mężczyzna. Trwa ustalanie jego tożsamości.