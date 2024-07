Tragiczny finał poszukiwań Kamila z Torunia. "Ciało mężczyzny wyłowione z Wisły"

Ta sprawa wywołała ogromne poruszenie w województwie kujawsko-pomorskim. 32-letni Kamil wyszedł z domu 4 lutego. Zmierzał do sklepu. Uchwyciła go kamera przy ul. Chrobrego. Niestety, ślad po nim zaginął. W poszukiwania zaangażowali się policjanci, lokalne media i wielu internautów. Wizerunek zaginionego trafił do mieszkańców wielu regionów i na strony, zajmujące się sprawami osób zaginionych. Każdy chciał pomóc. Niestety, po pięciu miesiącach, funkcjonariusze poinformowali nas o strasznym finale.

Zaginiony torunianin nie żyje. Ciało wyłowione z Wisły

- Poszukiwania zostały zakończone. 30 czerwca wyłowiono z Wisły na terenie Bydgoszczy ciało mężczyzny, którego ubiór, dokument tożsamości i cechy charakterystyczne oraz rozpoznanie go przez członka rodziny wskazuje, że to właśnie ta osoba. Policjanci zabezpieczyli próbki DNA do badań, by ostatecznie potwierdzić tożsamość mężczyzny - informuje nas asp. Dominika Bocian, oficer prasowa KMP w Toruniu.

Stróże prawa dziękują wszystkim, którzy zaangażowali się w sprawę. Rodzinie i bliskim mężczyzny składamy wyrazy współczucia. Do ew. kolejnych ustaleń służb będziemy wracać w naszym serwisie. Niestety, początek lipca przyniósł więcej tragicznych informacji, związanych z powiatem toruńskim. W miniony czwartek, drogowe koszmary rozegrały się w odstępie niespełna dwóch godzin. Dwie osoby nie żyją.

