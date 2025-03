Tropikalny upał wiosną, do tego burze i śnieg. Pogoda wprawi Polaków w osłupienie

Spis treści

Pogoda na wiosnę 2025

Kalendarzowa wiosna rozpoczyna się 21 marca. Z prognoz na najbliższe tygodnie wynikało, że w tym roku ta pora roku będzie wyjątkowo ciepła. Eksperci z IMGW, którzy omawiają m.in. eksperymentalną prognozę długoterminową wskazywali, że temperatury w naszym kraju będą zdecydowanie powyżej normy wieloletniej (1991-2020). Bardzo ciekawie to wygląda w kontekście wiosennych miesięcy - kwietnia i maja. Modele klimatyczne przenalizował Arkadiusz Wójtowicz, współautor serwisu fanipogody.pl. Wszystko wskazuje na to, że za kilka tygodni czeka nas walka z upałami, kojarzonymi przecież ze środkiem lata. Co jeszcze ciekawsze - zima również postanowi o sobie przypomnieć. Określenia "pogodowe szaleństwo" bynajmniej nie są przesadą.

Upał do 32 stopni, burze i śnieg. Prognoza długoterminowa dla Polski

Analiza wspominanego wyżej współautora serwisu fanipogody.pl potwierdza prognozy długoterminowe z ostatnich tygodni. - W ciągu dnia temperatura często będzie wynosić 20-25°C, a możliwe są również dni, kiedy termometry pokażą 30-32°C. Epizody ochłodzenia mają być raczej krótkotrwałe - wspomina Wójtowicz, omawiając kwiecień i maj 2025 roku.

To skoro będzie tak ciepło, to czemu mówimy o zimie? Przypominamy sobie od razu słynne powiedzenia "w marcu, jak w garncu", "kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata". Zimni ogrodnicy dadzą znać o sobie.

W kwietniu mogą wystąpić epizody ochłodzenia, prawdopodobne są opady deszczu ze śniegiem, krupa śnieżna, a nawet mokry i ciężki śnieg. Krótkotrwałe zabielenia krajobrazów na nizinach są prawdopodobne, ale powinny być rzadsze niż w marcu - wskazuje Arkadiusz Wójtowicz.

Wiosna może przynieść sporo opadów, co powinno ucieszyć wszystkich tych, którzy martwią się o suszę w Polsce. Wilgotniejsze tygodnie to bardzo realny scenariusz, ale na konkrety przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. Przypominamy, że najlepszym źródłem wiedzy na temat pogody są prognozy na kolejne dni lub te, podawane z kilkudniowym wyprzedzeniem. Takowe omawiamy w serwisie pogodowym "Super Expressu" i w lokalnych oddziałach.

Wiosna w Polsce. Prognozy długoterminowe w pigułce:

Końcówka marca będzie wyraźnie cieplejsza od środkowej części miesiąca

Kwiecień i maj powinny być gorące, ale również deszczowe i momentami śnieżne

Niewykluczone są epizody z upałami, czyli temperaturami powyżej 30 stopni Celsjusza

Typowe dla tego okresu zjawiska - zimni ogrodnicy i wiosenne burze na pewno pojawią się w kraju