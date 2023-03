Ukradł whisky i uciekał z wózkiem dziecięcym! W środku był półtoraroczny malec

Najmodniejsze paznokcie na wiosnę i Wielkanoc 2023. Pastelowe kolory i delikatne fale. To zdobienie to prawdziwy hit sezonu!

Sprawa, którą dokładnie opisują na swoim profilu w mediach społecznościowych strażnicy miejscy z Inowrocławia zszokuje nie tylko mieszkańców regionu. Kradzież dwóch butelek whisky może nie zrobi na nikim specjalnego wrażenia, ale już okoliczności z pewnością będą bardzo szeroko komentowane. Amator napojów wysokoprocentowych chciał je "zwinąć" ze sklepu samoobsługowego. - Został wskazany mężczyzna, który właśnie wyszedł ze sklepu. Strażnicy dogonili go i okazało się, że uciekał z wózkiem, w którym znajdowało się półtoraroczne dziecko - przekazują municypalni.

Inowrocław: Ukradł whisky i uciekał z 1,5 rocznym dzieckiem

Sprawca nie zamierzał polemizować ze strażnikami. Przyznał się do kradzieży i trafił w ręce policjantów, którzy ukarali go mandatem w wysokości 500 zł. Będzie to wysoka cena sławy, którą delikwent zyska w całej Polsce. Stanowczo apelujemy jednak, aby tego typu zachowania nie naśladować. Mężczyzna wykazał się skrajną nieodpowiedzialnością i naraził malca na niebezpieczeństwo. - Patologia, a dziecko patrzy na to wszystko - skwitowała to krótko pani Weronika.

