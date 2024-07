W Toruniu zaroi się od gwiazd muzyki. Czołowe nazwiska w programie festiwalu

Gwiazdy wystąpią na festiwalu On The Move w Toruniu

Pierwszą edycję On The Move Festival zaplanowano na dni 12-14 lipca. Projekt imprezy zakłada połączenie siły artystów młodego pokolenia z dziedzictwem Torunia. Nowe brzmienia usłyszymy w otoczeniu Fosy Zamkowej, co z pewnością doda niezwykłego charakteru całej imprezie.

- Będzie to moment, kiedy tradycje zetkną się z nowoczesnością. To czyni ten projekt wyjątkowym, gdyż połączy najnowsze trendy z unikalnym dziedzictwem Torunia. Urokliwe otoczenie Fosy Zamkowej doda festiwalowej scenie niepowtarzalnego charakteru, a średniowieczne mury - unikalnego klimatu. Cztery koncerty gwiazd największego formatu to nie wszystko, co zaplanowali organizatorzy! Na gości czekają również inne atrakcje - zapowiada Toruńska Agenda Kulturalna. Warto jednak dodać, że ten festiwal to nie tylko muzyka.

- Każdego dnia zapraszamy do strefy orzeźwienia, gdzie będzie można trochę zawalczyć z upałem, który na pewno w te dni będzie nam towarzyszył. Dostępna będzie także strefa zdrowia, w której mówimy o zdrowiu psychicznym. Jeżeli ktoś szuka pomocy, może znaleźć więcej informacji pod naszym hasztagiem #zażywajkultury. Tu wspieramy osoby z problemami psychicznymi i uzależnieniami. Dodatkowo zapraszamy na strefę chillu, czyli spotkanie z DJ-ami i odpoczynek na leżakach, po to, by przed koncertami nabrać trochę siły. Z kolei dla tych, którzy stawiają na ekologię - strefa zieleni. Tu będzie można stworzyć piękny naturalny wianek, który będzie idealnym dopełnieniem stylówki na nasze koncerty - zachęca Przemysław Draheim z Toruńskiej Agendy Kulturalnej.

On The Move Festiwal w Toruniu: Smolasty i Daria ze Śląska na liście muzyków

Trzeba to otwarcie przyznać - organizatorzy zadbali o gwiazdy i mieszankę gatunkową. Od piątku do niedzieli, gród Kopernika wypełni się świetnymi muzykami, którzy powinni przyciągnąć tłumy. Bilety cały czas są w sprzedaży. Oto program:

Piątek - 12 lipca

20:30 Smolasty

Sobota - 13 lipca

20:30 Daria ze Śląska

22:00 Małpa

Niedziela - 14 lipca

19:00 Rosalie

20:30 Vito Bambino

