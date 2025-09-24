Ważne słowa zawodnika PRES Toruń po finale PGE Ekstraligi. Zwrócił się do kibiców

Jan Kvech zdobył 5 punktów i bonus, a jego PRES Grupa Deweloperska Toruń wygrał z Orlen Oil Motorem Lublin 54:36. "Anioły" są blisko złota, ale mają jeszcze przed sobą ważne zadanie do wykonania. Po niedzielnych zawodach Czech dziękował fanom "Aniołów" i ocenił swój występ.

  • Jan Kvech zrobił swoje. Mimo błędów na torze, w niedzielny wieczór znacząco pomógł PRES Toruń w okazałym zwycięstwie nad Orlen Oil Motorem Lublin (54:36). Czech był jednak dla siebie bardzo surowy!
  • Ocena występu to jedno, ale 24-latek postanowił podziękować kibicom za wsparcie, które otrzymywał przez cały sezon.
  • Nasz dziennikarz zaprasza na rozmowę wideo z reprezentantem Czech. Znajdziecie ją w serwisie se.pl.

Żużel. Finał PGE Ekstraligi dla PRES Toruń. Jan Kvech o zawodach

- Męczyłem się od początku tego meczu. Bardzo się cieszę, że pojechaliśmy dobrze jako drużyna i mamy taką przewagę. Ja czułem, że jestem bardzo wolny. Popełniłem błędy i dlatego Kubera mnie wyprzedzał. Koniec końców cieszę się, że wywalczyłem ważne punkty i zwyciężyliśmy. W Lublinie nie będzie łatwo, przed nami bardzo ciężki tydzień. Musimy się dobrze przygotować - tak Jan Kvech podsumował 1. Finał PGE Ekstraligi.

- Mogę potwierdzić, że to był mój ostatni ligowy mecz przed toruńską publicznością. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie i całą drużyną. Będę miał bardzo dobre wspomnienia. Bardzo mi miło, bo nawet ułożyli dla mnie piosenkę. Może kiedyś wrócę. Trzeba pojeździć i może wrócę silniejszy - dodał nasz rozmówca.

Pełną wypowiedź w formie wideo znajdziecie na początku materiału!

Rewanżowy mecz zaplanowano na 28 września. Początek o 19:30. Relację i zdjęcia znajdziecie rzecz jasna w serwisie se.pl.

