Biznesy Tadeusza Rydzyka

Tadeusz Rydzyk ma wokół siebie rozbudowane zaplecze instytucji i biznesów. Najważniejsze z nich to przede wszystkim media, w tym m.in. Radio Maryja, Telewizja Trwam oraz gazeta "Nasz Dziennik". Słynny redemptorysta prowadzi także uczelnię - Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, która pełni rolę edukacyjną, ale jest też ważnym elementem jego zaplecza organizacyjnego.

Jakby tego było mało, duchowny ma również kawiarnię, która także jest jednym z biznesów fundacji Lux Veritatis. Kawiarnia, a w zasadzie bar znajduje się obok Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II oraz kampusu Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Obiekt jest chętnie odwiedzany przez pielgrzymów, lecz ostatnie podwyżki cen mogą nieco zniechęcić klientów.

Podwyżka u Rydzyka. Pielgrzymi zapłacą więcej

W ostatnim czasie ceny w kawiarni u Tadeusza Rydzyka postanowił sprawdzić portal Fakt.pl. Okazało się, że w porównaniu do lutego 2025 roku, obecne ceny znacznie się od siebie różnią. Poniżej przedstawiamy ceny kilku pozycji z menu z początku roku.

Ceny luty 2025:

flaki - 19 zł,

drugie danie - 27 zł,

gałka lodów - 7 zł,

drożdżówka - 7 zł,

ciastko - 12/15 zł,

herbata - 6,50 zł,

kawa parzona/rozpuszczalna - 8 zł,

kawa czarna z ekspresu - 9 zł

cappuccino/latte - 12 zł,

czekolada - 12 zł.

Jak natomiast prezentują się ceny obecnie? Niestety, teraz pielgrzymi zapłacą nieco więcej.

Ceny listopad 2025:

flaki - 20 zł,

drugie danie - 30 zł,

gałka lodów - 8 zł,

drożdżówka - 8 zł,

ciastko - od 13 zł,

herbata - 7 zł,

kawa parzona - 9 zł,

kawa czarna z ekspresu - 10 zł,

czekolada - 13 zł.

Kłopoty Tadeusza Rydzyka. Nowa władza nie wspomaga jak poprzednia

Za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości całe imperium Rydzyka było hojnie wspierane przez polityków. Dziś duchowny nie może już liczyć na tak ogromną pomoc. Choć przelewy nadal są wysyłane, to nie w tak dużych kwotach jak dawniej. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj: Ojciec Rydzyk w tarapatach. Problemy finansowe PiS nie ominęły jego imperium.

