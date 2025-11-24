Spis treści
Biznesy Tadeusza Rydzyka
Tadeusz Rydzyk ma wokół siebie rozbudowane zaplecze instytucji i biznesów. Najważniejsze z nich to przede wszystkim media, w tym m.in. Radio Maryja, Telewizja Trwam oraz gazeta "Nasz Dziennik". Słynny redemptorysta prowadzi także uczelnię - Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, która pełni rolę edukacyjną, ale jest też ważnym elementem jego zaplecza organizacyjnego.
Jakby tego było mało, duchowny ma również kawiarnię, która także jest jednym z biznesów fundacji Lux Veritatis. Kawiarnia, a w zasadzie bar znajduje się obok Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II oraz kampusu Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Obiekt jest chętnie odwiedzany przez pielgrzymów, lecz ostatnie podwyżki cen mogą nieco zniechęcić klientów.
Podwyżka u Rydzyka. Pielgrzymi zapłacą więcej
W ostatnim czasie ceny w kawiarni u Tadeusza Rydzyka postanowił sprawdzić portal Fakt.pl. Okazało się, że w porównaniu do lutego 2025 roku, obecne ceny znacznie się od siebie różnią. Poniżej przedstawiamy ceny kilku pozycji z menu z początku roku.
Ceny luty 2025:
- flaki - 19 zł,
- drugie danie - 27 zł,
- gałka lodów - 7 zł,
- drożdżówka - 7 zł,
- ciastko - 12/15 zł,
- herbata - 6,50 zł,
- kawa parzona/rozpuszczalna - 8 zł,
- kawa czarna z ekspresu - 9 zł
- cappuccino/latte - 12 zł,
- czekolada - 12 zł.
Jak natomiast prezentują się ceny obecnie? Niestety, teraz pielgrzymi zapłacą nieco więcej.
Ceny listopad 2025:
- flaki - 20 zł,
- drugie danie - 30 zł,
- gałka lodów - 8 zł,
- drożdżówka - 8 zł,
- ciastko - od 13 zł,
- herbata - 7 zł,
- kawa parzona - 9 zł,
- kawa czarna z ekspresu - 10 zł,
- czekolada - 13 zł.
Kłopoty Tadeusza Rydzyka. Nowa władza nie wspomaga jak poprzednia
Za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości całe imperium Rydzyka było hojnie wspierane przez polityków. Dziś duchowny nie może już liczyć na tak ogromną pomoc. Choć przelewy nadal są wysyłane, to nie w tak dużych kwotach jak dawniej. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj: Ojciec Rydzyk w tarapatach. Problemy finansowe PiS nie ominęły jego imperium.
